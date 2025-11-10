Врачи развеяли популярный миф о кофе 2 10.11.2025, 13:31

Этот напиток полезен для сердца.

Употребление кофе может снизить риск фибрилляции предсердий (ФП) — распространенного нарушения сердечного ритма, которое вызывает учащенное и нерегулярное сердцебиение и может привести к инсульту или сердечной недостаточности. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Аделаиды. Результаты опубликованы в журнале JAMA.

Ранее врачам рекомендовалось ограничивать кофеин для пациентов с заболеваниями сердца из-за риска усиления симптомов аритмии. Однако новое исследование показало обратное: употребление одной чашки кофе в день снижает вероятность развития фибрилляции предсердий на 39%.

В исследовании участвовали 200 человек с персистирующей формой ФП или трепетанием предсердий — при такой патологии скорость сокращения предсердий повышается до 200–400 ударов в минуту. Участникам была назначена электрическая кардиоверсия — процедура восстановления нормального сердечного ритма. Испытуемых разделили на две группы: первая ежедневно выпивала по крайней мере одну чашку кофе, вторая полностью исключала кофеин из рациона на шесть месяцев.

Результаты показали: у тех, кто употреблял кофе, риск повторного развития аритмии оказался значительно ниже. Исследователи предполагают, что кофе может оказывать противовоспалительный эффект, а также «вытеснять» из рациона сладкие, алкогольные и энергетические напитки напитки, снижая общую нагрузку на сердце.

