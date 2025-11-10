США хотят полностью разоружить «Хезболлу» 10.11.2025, 13:57

Вашингтон может надавить на Иран.

США намерены воспользоваться «уникальным моментом» в Ливане, чтобы перекрыть иранское финансирование «Хезболлы» и добиться разоружения группировки, заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон Херли.

Херли заявил в интервью агентству Reuters, что, по оценке Вашингтона, Иран в текущем году перевел «Хезболле» около миллиарда долларов, несмотря на санкции, серьезно ограничившие экономику страны. Херли подчеркнул, что «если бы «Хезболла» сложила оружие, ливанский народ смог бы вернуть себе свою страну».

Он отметил, что ключ к сдерживанию группировки заключается в «ликвидации иранского влияния, начиная с финансовых потоков, которые питают «Хезболлу». Высказывания Херли прозвучали в Стамбуле, где он выступал в рамках регионального турне по Турции, Ливану, ОАЭ и Израилю, направленного на усиление финансового и дипломатического давления на Тегеран.

Заявления последовали на фоне расширения кампании «максимального давления» США на Иран после восстановления санкций ООН в сентябре. Вашингтон и союзники обвиняют Тегеран в попытке создать ядерное оружие, тогда как иранские власти утверждают, что их программа носит исключительно гражданский характер.

