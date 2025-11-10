В Польше нашли метеозонды с сигаретами из Беларуси 2 10.11.2025, 17:28

2,648

Пограничники задержали получателей контрабанды.

Сотрудники Пограничной службы Польши в ночь на 10 ноября обнаружили посылки с незаконными сигаретами, которые были переправлены из Беларуси в Польшу с помощью метеозондов. Задержаны двое человек, приехавшие забрать контрабанду. Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Сегодня ночью сотрудники пограничного поста в Кузнице, в районе населенного пункта Ковале, задержали 48-летнего гражданина Польши и 29-летнего гражданина Беларуси. Они прибыли, чтобы забрать нелегальную посылку, в которой находилось 1,5 тысячи пачек сигарет без необходимых акцизных марок. На месте были также найдены остатки метеорологического зонда.

«Следующая посылка была обнаружена утром теми же сотрудниками из Кузницы в районе деревни Климувка. На этот раз пакет с 3 тысячами пачек сигарет был подвешен к двум метеорологическим шарам», — сообщают пограничники.

Контрабанду, также перевозимую с помощью шара, — около 1,5 тысячи пачек сигарет — перехватили и сотрудники поста Пограничной службы в Новом Дворе.

В общей сложности в трех эпизодах было выявлено свыше 6 тысяч пачек незаконных сигарет разных марок на сумму более 100 тысяч злотых (около 93 тысяч рублей). Задержанным предъявят обвинения по Уголовно-налоговому кодексу. Ведутся действия по установлению остальных лиц, причастных к отправке и получению нелегальных посылок.

