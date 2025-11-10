TIME: Робоштаны могут стать новым поколением космических скафандров 10.11.2025, 17:51

иллюстративное фото

Технология может быть полезна не только в космосе.

Проблема невесомости давно беспокоит специалистов. Длительное отсутствие гравитации приводит к атрофии мышц, нарушению работы сердца и потере плотности костей. Даже после возвращения на Землю астронавтам требуется время, чтобы восстановиться, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Бывшая астронавт Кейт Рубинс признается, что после 300 дней на орбите чувствовала себя как пожилая женщина. Группа исследователей под руководством Эмануэле Пульвиринти из Университета Бристоля предлагает новое решение. Команда разработала специальный нижний слой для скафандров в виде роботизированных штанов. Этот элемент создает эффект сопротивления, который частично заменяет воздействие земной гравитации.

Штаны состоят из двух слоев и оснащены воздушными модулями BAM на уровне коленей. Когда модули накачиваются, движение ног становится немного труднее, что заставляет мышцы работать активнее. Технология BAM ранее использовалась для поддержки движений солдат и людей с ограниченной мобильностью, но теперь исследователи применили ее наоборот, создав контролируемую нагрузку.

Испытания прошли в лаборатории L.O.O.P. Европейского космического агентства, где моделируется пониженная гравитация Луны. В эксперименте участвовали шесть человек. Датчики показали значительный рост метаболической активности и усиление работы ног как в земных условиях, так и в имитации лунной гравитации. При накачанных BAM метаболизм увеличивался почти на 30 процентов.

Пульвиринти отмечает, что технология может быть полезна не только в космосе. Гибридные костюмы с режимами поддержки и сопротивления могут помочь пациентам в реабилитации и восстановлении подвижности.

