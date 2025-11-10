В Беларуси пустующие дома на селе разрешили продавать с аукциона

В Беларуси пустующие дома на селе разрешили продавать с аукциона2
- 10.11.2025, 18:11
Новый указ позволяет снижать стартовую цену до одной базовой.
Диктатор Лукашенко 10 ноября подписал указ о совершенствовании порядка продажи сельскохозяйственными организациями жилых помещений.
Документ направлен «на активизацию работы по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих незаселенных жилых домов сельскохозяйственных организаций, в том числе построенных с государственной поддержкой».
«Сельскохозяйственным организациям-собственникам пустующего жилья при продаже его на аукционе будет разрешено снижать начальную цену жилых помещений при проведении повторных торгов на 50%, следующих — на 80% (сейчас каждый последующий аукцион цена снижается на 10% от начальной)», — рассказали в пресс-службе диктатора Лукашенко.
В случае, если аукцион по продаже, проведенный с понижением начальной цены на 80%, не состоялся, такие жилые помещения можно будет продавать за одну базовую величину.
Конкретный размер понижения начальной цены при проведении повторных аукционов и возможность продажи жилых помещений за одну базовую величину будут устанавливаться с согласия местных исполкомов.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.