10 ноября 2025, понедельник, 19:12
В Беларуси пустующие дома на селе разрешили продавать с аукциона

  • 10.11.2025, 18:11
В Беларуси пустующие дома на селе разрешили продавать с аукциона

Новый указ позволяет снижать стартовую цену до одной базовой.

Диктатор Лукашенко 10 ноября подписал указ о совершенствовании порядка продажи сельскохозяйственными организациями жилых помещений.

Документ направлен «на активизацию работы по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих незаселенных жилых домов сельскохозяйственных организаций, в том числе построенных с государственной поддержкой».

«Сельскохозяйственным организациям-собственникам пустующего жилья при продаже его на аукционе будет разрешено снижать начальную цену жилых помещений при проведении повторных торгов на 50%, следующих — на 80% (сейчас каждый последующий аукцион цена снижается на 10% от начальной)», — рассказали в пресс-службе диктатора Лукашенко.

В случае, если аукцион по продаже, проведенный с понижением начальной цены на 80%, не состоялся, такие жилые помещения можно будет продавать за одну базовую величину.

Конкретный размер понижения начальной цены при проведении повторных аукционов и возможность продажи жилых помещений за одну базовую величину будут устанавливаться с согласия местных исполкомов.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.

