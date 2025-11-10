закрыть
Лукашенко угрожает США ядерным оружием

  • 10.11.2025, 18:59
Диктатор заявил, что держит ядерное оружие «в надежном месте».

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко на совещании с правительством заявил, что режим предупредили США о наличии ядерного оружия на своей территории, однако американцы сомневаются в этом. Слова узурпатора приводит его пресс-служба.

«До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас [ядерное] оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте», — заявил Лукашенко.

По его словам, из страны один раз ядерные заряды уже вывозили в Россию на модернизацию и вернули «самый современный вариант». А комплекс «Орешник» в декабре поступит на боевое дежурство. Диктатор отметил, что это мобильный комплекс, и он никогда не будет находиться в одном месте.

«Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар», — сказал он.

