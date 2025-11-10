Премьер Израиля встретился с зятем Трампа в Иерусалиме 10.11.2025, 19:05

Обсуждали урегулирование в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 ноября встретился в Иерусалиме с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который занимается в том числе продвижением мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил офис израильского премьера, передает The Times of Israel.

Также опубликована фотография с переговоров, на которой присутствует министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.

Ранее Кушнер встречался с Нетаньяху в октябре, его сопровождал спецпосланник президент США Стив Уиткофф. Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Израиля тогда отметила, что встреча прошла очень хорошо.

