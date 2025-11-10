Индия нашла альтернативу российской нефти 10.11.2025, 23:54

Страна начала скупать американскую и ближневосточную нефть.

В Индии два нефтеперерабатывающих завода купили пять миллионов баррелей сырой нефти на спотовых рынках через тендеры в рамках поиска альтернативы российским поставкам. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило Reuters.

Оказалось, что компания Hindustan Petroleum (HPCL) приобрела по два миллиона баррелей американской нефти марки West Texas Intermediate и нефти марки Murban из Абу-Даби. В свою очередь, компания Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) купила миллион баррелей марки Basra Medium.

В связи с этим агентство напомнило, что индийские нефтеперерабатывающие компании ищут иные источники углеводородов после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. И MRPL, и HPCL уже приостановили импорт из России.

