закрыть
11 ноября 2025, вторник, 10:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Иране могут начать эвакуацию жителей Тегерана

  • 11.11.2025, 10:15
  • 1,334
В Иране могут начать эвакуацию жителей Тегерана

Из-за сильнейшей за 60 лет засухи.

Власти Ирана рассматривают возможность эвакуации жителей Тегерана на фоне катастрофической засухи, которую называют самой сильной за последние шесть десятилетий. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что если в ближайшее время не начнутся дожди, подачу воды в столице придется ограничить, однако даже такой шаг, по его словам, может оказаться бесполезным. «Если нормирование не сработает, нам, возможно, придется эвакуировать Тегеран», — предупредил он (его слова приводит BBC).

Сейчас в Иране из-за засухи действуют ночные отключения воды. Подача воды в столичный регион зависит от пяти плотин, которые, по данным властей, находятся в критическом состоянии. Не лучше ситуация и в Мешхеде — втором по величине населенном пункте страны. Там запасы воды в четырех плотинах, обеспечивающих город, упали до 3%.

По мнению исследователей из Университета Конкордия (Монреаль) и Калифорнийского университета в Ирвайне, нынешний кризис имеет антропогенный характер. Ученые полагают, что к катастрофической ситуации привели десятилетия нерационального управления водными ресурсами, включая массовое строительство плотин, необоснованное бурение скважин и неэффективность сельского хозяйства, а аномальная жара лишь усугубила положение.

Директор Института водных ресурсов Университета ООН Каве Мадани в комментарии Fox News подтвердил, что кризис «возник не в одночасье». По его словам, эксперты годами предупреждали правительство о надвигающейся катастрофе. Мадани отметил, что наступление «нулевого дня», когда в Тегеране и других городах пересохнут краны, создаст угрозы национальной безопасности, «которые не могли бы пожелать даже враги страны», и может негативно сказаться на развитии ядерной программы Ирана.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов