В Иране могут начать эвакуацию жителей Тегерана 11.11.2025, 10:15

1,334

Из-за сильнейшей за 60 лет засухи.

Власти Ирана рассматривают возможность эвакуации жителей Тегерана на фоне катастрофической засухи, которую называют самой сильной за последние шесть десятилетий. Президент Масуд Пезешкиан заявил, что если в ближайшее время не начнутся дожди, подачу воды в столице придется ограничить, однако даже такой шаг, по его словам, может оказаться бесполезным. «Если нормирование не сработает, нам, возможно, придется эвакуировать Тегеран», — предупредил он (его слова приводит BBC).

Сейчас в Иране из-за засухи действуют ночные отключения воды. Подача воды в столичный регион зависит от пяти плотин, которые, по данным властей, находятся в критическом состоянии. Не лучше ситуация и в Мешхеде — втором по величине населенном пункте страны. Там запасы воды в четырех плотинах, обеспечивающих город, упали до 3%.

По мнению исследователей из Университета Конкордия (Монреаль) и Калифорнийского университета в Ирвайне, нынешний кризис имеет антропогенный характер. Ученые полагают, что к катастрофической ситуации привели десятилетия нерационального управления водными ресурсами, включая массовое строительство плотин, необоснованное бурение скважин и неэффективность сельского хозяйства, а аномальная жара лишь усугубила положение.

Директор Института водных ресурсов Университета ООН Каве Мадани в комментарии Fox News подтвердил, что кризис «возник не в одночасье». По его словам, эксперты годами предупреждали правительство о надвигающейся катастрофе. Мадани отметил, что наступление «нулевого дня», когда в Тегеране и других городах пересохнут краны, создаст угрозы национальной безопасности, «которые не могли бы пожелать даже враги страны», и может негативно сказаться на развитии ядерной программы Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com