закрыть
11 ноября 2025, вторник, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Санкт-Петербурге пропал интернет

  • 11.11.2025, 16:02
  • 1,406
В Санкт-Петербурге пропал интернет

Открыть удается лишь сайты и приложения из «белого списка» властей РФ.

В российском Санкт-Петербурге днем 11 ноября заглушили интернет, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector. Число жалоб пользователей стало резко расти в полдень, а пик сбоев пришелся на 13:30 по московскому времени. Всего за сутки по состоянию на 15:30 в Downdetector зафиксировано почти 2,8 тысячи жалоб. Жители города сообщают о неработающих мессенджерах, системе «Госключ», соцсетях и об общем сбое мобильного интернета. «Фонтанка» со ссылкой на местных жителей пишет, что открыть удается лишь сайты и приложения из так называемого «белого списка» разрешенных властями.

В Т2 изданию сообщили, что «отключения были связаны с мерами безопасности» и связь уже восстановлена. Петербуржцы рассказали «Осторожно, новости», что интернет «рухнул» около двух часов дня практически во всем городе. Однако, по их словам, уведомлений о беспилотной опасности не было. Некоторые горожане не могут воспользоваться приложениями банков и отправить смс. Всплеск жалоб на отсутствие интернета в Петербурге также фиксируется в сервисе «Сбой.рф».

Ранее стало известно, что в Ульяновской области РФ отключения мобильного интернета стало бессрочным и будет действовать до конца войны против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко