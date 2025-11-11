В Санкт-Петербурге пропал интернет 11.11.2025, 16:02

Открыть удается лишь сайты и приложения из «белого списка» властей РФ.

В российском Санкт-Петербурге днем 11 ноября заглушили интернет, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector. Число жалоб пользователей стало резко расти в полдень, а пик сбоев пришелся на 13:30 по московскому времени. Всего за сутки по состоянию на 15:30 в Downdetector зафиксировано почти 2,8 тысячи жалоб. Жители города сообщают о неработающих мессенджерах, системе «Госключ», соцсетях и об общем сбое мобильного интернета. «Фонтанка» со ссылкой на местных жителей пишет, что открыть удается лишь сайты и приложения из так называемого «белого списка» разрешенных властями.

В Т2 изданию сообщили, что «отключения были связаны с мерами безопасности» и связь уже восстановлена. Петербуржцы рассказали «Осторожно, новости», что интернет «рухнул» около двух часов дня практически во всем городе. Однако, по их словам, уведомлений о беспилотной опасности не было. Некоторые горожане не могут воспользоваться приложениями банков и отправить смс. Всплеск жалоб на отсутствие интернета в Петербурге также фиксируется в сервисе «Сбой.рф».

Ранее стало известно, что в Ульяновской области РФ отключения мобильного интернета стало бессрочным и будет действовать до конца войны против Украины.

