Британские морпехи учатся захвату судов и нефтяных вышек в Балтийском море 1 11.11.2025, 20:12

Учения прошли на эстонском острове Сааремаа.

Королевская морская пехота Великобритании начала учения по тайной высадке на вражеские корабли и захвату нефтяных вышек в восточной части Балтийского моря. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Учения прошли на эстонском острове Сааремаа. По информации издания, в них приняли участие спецназовцы из 42-го и 47-го подразделений коммандос морской пехоты вместе с 3-м батальоном рейнджерского полка.

MWM подчеркнуло, что учения состоялись в период роста напряженности между Россией и Западом. В публикации отметили, что в случае дальнейшего обострения военных действий удары могут нанести по российскому судоходству и нефтяной инфраструктуре.

