В Венесуэле начали раздавать гражданам старое российское оружие

1,256

Для партизанской войны против США.

Военные Венесуэлы начали готовить отряды для ведения партизанских действий в случае вооруженной операции американских сил на территории страны. Людям раздают оружие, но его не хватает даже регулярным силам, и зачастую оно насчитывает не один десяток лет, сообщает Reuters со ссылкой на источники, осведомленные об этих усилиях, и документы по планированию, с которыми ознакомилось агентство.

В 2000-х годах Венесуэла закупила у России около 20 истребителей «Су», но «рядом с американскими B-2 – они ничто», сказал Reuters человек, проинформированные о ситуации в сфере обороны и безопасности. Вертолеты, танки и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) российского производства также устарели, добавил он. Николас Мадуро, остающийся на посту президента Венесуэлы после по всей видимости проигранных в 2024 году выборов, попросил Москву отремонтировать истребители «Су», модернизировать радиолокационные системы и поставить ракетные комплексы. МИД России на прошлой неделе заявил, что она готова отреагировать на просьбу Каракаса о помощи.

Администрация Дональда Трампа, которая усиливает военную группировку в Карибском море, подготовила три варианта действий против режима Мадуро. Пока что американские корабли обстреливают суда, на которых, как заявляют в Вашингтоне, из Венесуэлы вывозят наркотики, – причем Мадуро и его приближенных в Белом доме считают соорганизаторами наркоторговли. Но Трамп уже заявил, что «дальше будет наземная операция», хотя затем опроверг возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы. Тем не менее, по информации The New York Times, в Вашингтоне рассматриваются варианты от авиаударов по военным объектам до операций спецназа с целью поимки Мадуро или захвата аэродромов, нефтяных месторождений, инфраструктурных объектов.

Более десятка датированных 2012–2022 годами военных документов Венесуэлы, с которыми ознакомился Reuters, свидетельствуют, что власти страны давно планируют меры борьбы с «империалистической агрессией». В одном из них, датированном сентябрем 2019 года, подробно описывается, как размещать пулеметы, гранатометы и другое вооружение, объясняются характеристики автомата Калашникова АК-103 и рассказывается, как одиночным бойцам передвигаться по компасу, солнцу и звездам.

Партизанская война, согласно источникам Reuters и некоторым заявлениям в эфире гостелевидения, предусматривает осуществление диверсий небольшими подразделениями более чем в 280 местах. Вторая стратегия, называемая «анархизация», предполагает использование спецслужб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков на улицах Каракаса и превращения Венесуэлы в страну, которой иностранные силы не смогут управлять.

Как говорится в подготовленных приказах, при «первом ударе гринго все подразделения должны рассеяться или отступить с оружием в различных направлениях или укрыться в разных местах», в том числе используя российские переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». «Любая армия мира знает о мощности "Иглы-С", а у Венесуэлы их не менее 5000», — заявил Мадуро во время недавнего телевыступления. По его словам, «Иглы» развернуты «на каждой горе, в каждом поселке, каждом городе на территории страны».

Все это указывает на то, что колоссальная разруха в Венесуэле, которой Мадуро управляет с 2013 года, сказалась и на боеспособности армии. Вооруженные силы США значительно превосходят венесуэльские, которые страдают от плохой подготовки, низких заработков и старых вооружений, сказали Reuters шесть человек, знакомых с ситуацией в армии. Источник, близкий к правительству, признал, что у любой стратегии сопротивления мало шансов на успех: «В обычной войне мы не протянем и двух часов».

