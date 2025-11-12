Президент Сирии пообещал преследовать бежавшего в РФ Асада

Президент Сирии пообещал преследовать бежавшего в РФ Асада1
- 12.11.2025, 19:39
Сирийские власти намерены привлечь диктатора к ответственности.
Новые сирийские власти намерены привлечь бывшего диктатора Сирии Башара Асада к ответственности, несмотря на озабоченность, которую выражает Россия.
Об этом в интервью газете The Washington Post сообщил новый президент Сирии Ахмед Аш-Шараа.
«Вопрос о Башаре Асаде вызывает беспокойство у России, и наши отношения с ней мы только начинаем. Мы будем отстаивать свое право как сирийцы призывать к привлечению Асада к ответственности», — пообещал глава государства.