Президент Сирии пообещал преследовать бежавшего в РФ Асада

  • 12.11.2025, 19:39
Президент Сирии пообещал преследовать бежавшего в РФ Асада
Ахмед аш-Шараа

Сирийские власти намерены привлечь диктатора к ответственности.

Новые сирийские власти намерены привлечь бывшего диктатора Сирии Башара Асада к ответственности, несмотря на озабоченность, которую выражает Россия.

Об этом в интервью газете The Washington Post сообщил новый президент Сирии Ахмед Аш-Шараа.

«Вопрос о Башаре Асаде вызывает беспокойство у России, и наши отношения с ней мы только начинаем. Мы будем отстаивать свое право как сирийцы призывать к привлечению Асада к ответственности», — пообещал глава государства.

