Ученые: Шмели умеют читать азбуку Морзе 12.11.2025, 19:47

Насекомые могут различать длительность световых сигналов.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии впервые доказали, что насекомые способны различать длительность визуальных стимулов и использовать эту информацию для поиска пищи. Работа опубликована в журнале Biology Letters.

Эксперименты проводились на шмелях Bombus terrestris. До сих пор умение отличать короткие и длинные световые вспышки — условно «точки» и «тире» в азбуке Морзе — наблюдалось только у людей и некоторых позвоночных, включая макак и голубей.

Для проверки этой способности исследователи под руководством аспиранта Алекса Дэвидсона и старшего преподавателя кафедры психологии Элизабетты Версаче создали специальный лабиринт. В каждой «комнате» насекомым показывали два мигающих круга — один с короткой вспышкой, другой с длинной. Только один из них был связан с сахарным раствором, второй — с горьким веществом, неприятным для шмелей.

Положение сигналов меняли каждый раз, чтобы исключить возможность запоминания пространственного расположения. После обучения шмелей проверяли: источники света мигали, но награды не было. Большинство особей уверенно выбирали тот тип вспышки, который ранее сопровождался сахаром. Это показало, что насекомые действительно различают длительность световых стимулов.

«Мы хотели выяснить, способны ли шмели учиться на разнице во времени, и были поражены их результатами. В природе они не сталкиваются с мигающими объектами, и все же успешно справились с задачей», — отметил Алекс Дэвидсон.

Ученые полагают, что такая способность может быть связана с внутренними механизмами восприятия времени, которые помогают насекомым ориентироваться в пространстве и координировать движения. Возможно, способность «чувствовать длительность» заложена на уровне самих нейронов.

Пока точные механизмы этой способности остаются неясными: известные системы циркадных ритмов работают на слишком длинных временных интервалах, чтобы объяснить различие между короткой и длинной вспышкой. Теперь, когда подобное поведение подтверждено у насекомых, исследователи смогут проверить различные модели «внутренних часов» в миниатюрных мозгах размером менее одного кубического миллиметра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com