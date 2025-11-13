закрыть
13 ноября 2025, четверг, 1:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Топливо в Беларуси продолжит дорожать в 2026 году

  • 13.11.2025, 3:07
Топливо в Беларуси продолжит дорожать в 2026 году

На сколько.

В 2026 году в Беларуси хотят проиндексировать цены на бензин и дизтопливо. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, пишет ABW.BY.

Такое заявление сделано во время обсуждения параметров бюджета на будущий год.

Стоимость горючего будет проиндексирована на 3%.

Такая мера обоснована тремя основными факторами – инфляцией (на 2026 года она прогнозируется на уровне 5–6%), мировыми тенденциями (цены на нефть довольно высоки) и бюджетными поступлениями (акцизы на топливо стабильно пополняют бюджет).

В пересчете на конкретные деньги можно сказать, что топливо в среднем станет дороже на 7–8 копеек за 1 л, или примерно на Br3–4 за полный бак (50 л).

У каждого автовладельца свой пробег, но для ориентировки – на 15 000 км в 2026-м нужно будет платить на Br50–70 ($15–20) больше, чем в 2025-м. Напомним, что в нынешнем году топливо подорожало в несколько этапов на 16 копеек.

В Минфине уверяют, что такое увеличение цены будет не очень заметным, потому что в 2026-м продолжат расти и заработные платы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин