Топливо в Беларуси продолжит дорожать в 2026 году 13.11.2025, 3:07

На сколько.

В 2026 году в Беларуси хотят проиндексировать цены на бензин и дизтопливо. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, пишет ABW.BY.

Такое заявление сделано во время обсуждения параметров бюджета на будущий год.

Стоимость горючего будет проиндексирована на 3%.

Такая мера обоснована тремя основными факторами – инфляцией (на 2026 года она прогнозируется на уровне 5–6%), мировыми тенденциями (цены на нефть довольно высоки) и бюджетными поступлениями (акцизы на топливо стабильно пополняют бюджет).

В пересчете на конкретные деньги можно сказать, что топливо в среднем станет дороже на 7–8 копеек за 1 л, или примерно на Br3–4 за полный бак (50 л).

У каждого автовладельца свой пробег, но для ориентировки – на 15 000 км в 2026-м нужно будет платить на Br50–70 ($15–20) больше, чем в 2025-м. Напомним, что в нынешнем году топливо подорожало в несколько этапов на 16 копеек.

В Минфине уверяют, что такое увеличение цены будет не очень заметным, потому что в 2026-м продолжат расти и заработные платы.

