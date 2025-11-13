Залужный предупредил, к чему готовится Россия
- 13.11.2025, 12:32
Кремль осуществляет подготовку к длительному конфликту.
Россия способна продолжать войну против Украины еще в течение длительного времени, если международное давление не усилится.
Уверенность в этом выразил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.
«Мы должны объединиться в сопротивлении агрессору, развивать технологии и побороть коррупцию. Мы должны стать сильными, чтобы выжить и чтобы у наших детей было будущее», — отметил Залужный, подводя итоги дискуссии в Eastern Flank Institute.
Экс-глава предупредил, что к завершению войны Россия не готовится. Наоборот — она осуществляет подготовку к длительному конфликту.
«Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные Соединенные Штаты свидетельствуют о том, что время на стороне россиян», — подчеркнул Валерий Залужный.
По его словам, без значительного международного давления или внутренних потрясений Кремль, скорее всего, еще долго будет продолжать войну. Он будет адаптироваться, маневрировать и не обращать внимания на потери, чтобы достичь целей, которые не изменились.
«Нам нужен стратегический сдвиг — не полный отказ от тактики истощения, а интеграция в более широкий и активный план именно через инновации и технологии», — уверен бывший главнокомандующий ВСУ.