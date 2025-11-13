Залужный предупредил, к чему готовится Россия 13.11.2025, 12:32

Валерий Залужный

Кремль осуществляет подготовку к длительному конфликту.

Россия способна продолжать войну против Украины еще в течение длительного времени, если международное давление не усилится.

Уверенность в этом выразил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

«Мы должны объединиться в сопротивлении агрессору, развивать технологии и побороть коррупцию. Мы должны стать сильными, чтобы выжить и чтобы у наших детей было будущее», — отметил Залужный, подводя итоги дискуссии в Eastern Flank Institute.

Экс-глава предупредил, что к завершению войны Россия не готовится. Наоборот — она осуществляет подготовку к длительному конфликту.

«Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные Соединенные Штаты свидетельствуют о том, что время на стороне россиян», — подчеркнул Валерий Залужный.

По его словам, без значительного международного давления или внутренних потрясений Кремль, скорее всего, еще долго будет продолжать войну. Он будет адаптироваться, маневрировать и не обращать внимания на потери, чтобы достичь целей, которые не изменились.

«Нам нужен стратегический сдвиг — не полный отказ от тактики истощения, а интеграция в более широкий и активный план именно через инновации и технологии», — уверен бывший главнокомандующий ВСУ.

