13 ноября 2025, четверг, 1:15
В МИД России не исключили переброску «летающего Чернобыля» в Беларусь

  • 13.11.2025, 1:03
У «Буревестника» сомнительная репутация.

Россия может разместить в Беларуси крылатую ракету «Буревестник», об «успешных» испытаниях которой недавно объявил Владимир Путин, сообщил глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС. По его словам, пока таких обращений от Минска не поступало, но если ситуация изменится, военные специалисты внимательно изучат запрос «с учетом уникальных тактико-технических характеристик данного изделия». «Итоговое решение будет приниматься военно-политическим руководством двух стран в духе союзничества», — добавил Полищук.

По его словам, Беларусь «надежно прикрыта российским ядерным щитом», а обновленная правовая база «cоюзного государства» позволяет размещать на ее территории «все новейшие типы вооружений». Представитель МИД отметил, что страны уже усилили совместную оборону «в связи с напряженной военно-политической обстановкой на западных рубежах», а до конца года в республику перебросят ракетный комплекс «Орешник» — в дополнение к уже размещенному там нестратегическому ядерному оружию.

Полищук напомнил, что в марте вступил в силу межгосударственный договор о гарантиях безопасности, предусматривающий взаимную оборону, «незамедлительное» предоставление военной помощи в случае агрессии против одной из сторон, причем для этого могут быть задействованы «все имеющиеся силы и средства, включая ядерное оружие».

Он также сообщил о встрече делегаций России и Беларуси в Москве по вопросам безопасности 26 сентября. По его словам, они сошлись в оценках «усилившихся ракетных и ядерных угроз» со стороны НАТО, одновременно указав на планы Альянса по размещению в Европе американских ракет средней и меньшей дальности, и «признали оправданным» свое активное взаимодействие в этих сферах.

10 ноября Лукашенко заявил, что республике не нужны такие системы, как ракета «Буревестник» и ядерная торпеда «Посейдон». «Потому что этот «Буревестник» летает сутки. Можно запустить с Владивостока — он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать?» — сказал Лукашенко.

Путин объявил о завершении «решающих» испытаний «Буревестника» 26 октября, поручив «определить возможные способы применения» ракеты и начать готовить инфраструктуру для ее развертывания в вооруженных силах. Глава Генштаба Валерий Герасимов утверждал, что в ходе тестового полета новинка преодолела 14 тыс. км за 15 часов, «и это не предел».

У «Буревестника» сомнительная репутация, отмечала организация Nuclear Threat Initiative. С 2016 по 2024 год было проведено 13 испытаний этой ракеты, из которых только два завершились частичным успехом. А в 2019 году при очередном тестовом запуске погибли семь человек — сотрудники «Росатома» и военнослужащие Минобороны.

Бывший чиновник Госдепартамента США Томас Кантримен называл ракету «уникально глупым оружием — летающим Чернобылем, который больше угрожает самой России, нежели другим странам». В 2020 году спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли указывал, что из-за ядерного двигателя новая ракета Путина оставляет за собой радиационный «выхлоп» при полете, загрязняя окружающую среду, а ее падение чревато заражением местности.

