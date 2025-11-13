Остановлен один из энергоблоков БелАЭС
- 13.11.2025, 12:34
Его будут ремонтировать.
Второй энергоблок Белорусской АЭС выведен с 13 ноября на планово-предупредительный ремонт.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики страны. Как уточнено, такие ремонты ежегодно проводятся на атомных станциях в соответствии с установленным регламентом для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования.
В частности, в ходе запланированных мероприятий на энергоблоке № 2 будет осуществлено плановое техническое обслуживание, диагностика и ремонт оборудования и технологических систем. В том числе, например, будет проведен контроль состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов.
Планируется также заменить отработавшее ядерного топлива на свежее. С этой целью в активную зону реактора будет загружено около 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом.
Работы, как сообщили в ведомстве, будут проводиться силами персонала Белорусской АЭС, а также привлеченными работниками белорусских и российских организаций.
Напомним, что второй энергоблок Белорусской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.