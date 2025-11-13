Toyota представила новое поколение легендарного пикапа 13.11.2025, 12:58

Новая версия подтверждает репутацию модели.

Компания Toyota представила девятое поколение своего культового пикапа Hilux — самой популярной модели бренда на мировом рынке. Несмотря на то что в Северной Америке лидерство удерживает Ford F-Series, именно Hilux остается главным выбором покупателей в Азии, Океании и Африке, где его ценят за надежность, выносливость и долговечность, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Впервые Hilux появился в 1968 году, и с тех пор вышло восемь поколений. Модель продавалась и в США до 1995 года, пока ее не сменила Toyota Tacoma. С 2004 года Hilux строится на платформе IMV, и новое поколение — под названием Hilux Travo — сохраняет эту базу, получив при этом серьезные обновления.

Дизайн нового Hilux Travo стал более геометричным: высокие фары, массивная решетка радиатора и угловатые блоки противотуманных фар придают пикапу мощный облик. Капот стал выше, а кузов получил увеличенный и более глубокий грузовой отсек с новой интегрированной подножкой для удобной погрузки.

Хотя центральная часть кузова сохранила очертания предыдущей версии Revo, передняя и задняя части полностью переработаны. Пикап также получил новые варианты колесных дисков и отделки.

Hilux Travo станет главным конкурентом Ford Ranger и Mitsubishi Triton, а также новых китайских брендов, активно выходящих на мировой рынок.

Новая версия подтверждает репутацию Hilux как символа надежности Toyota, оставаясь «рабочей лошадкой» для миллионов водителей по всему миру.

