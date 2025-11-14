Компания Джеффа Безоса успешно запустила ракету со спутниками НАСА 14.11.2025, 9:09

Джефф Безос

Blue Origin бросает вызов Илону Маску.

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса успешно запустила с космодрома на мысе Канаверал во Флориде свою ракету New Glenn, которая должна доставить к Марсу два спутника американского космического агентства НАСА, пишет Би-би-си.

Для Blue Origin большим успехом стал не только сам по себе старт «Нью Гленн» (всего второй в истории), но и безопасное возвращение на Землю гигантского бустера первой ступени.

Разгонный блок высотой в 17-этажный дом успешно опустился на плавучую платформу в Атлантическом океане примерно через 10 минут после старта. Бустер получил название Never Tell Me the Odds — это известная фраза героя киноэпопеи «Звездные войны» Хана Соло, которую можно перевести как «Никогда мне не говори о шансах!».

Ранее многократное использование разгонных блоков, которое значительно удешевляет доставку грузов в космос, смогла внедрить только компания Space X Илона Маска — главный конкурент Blue Origin — с ее популярной ракетой Falcon.

После приземления бустера Маск написал короткое сообщение в своей соцсети Х, в котором поздравил Безоса с успехом.

Во время первого старта New Glenn, в январе этого года, ракету удалось вывести в космос, но бустер был потерян.

Эксперты надеются, что теперь Blue Origin сможет наладить регулярные старты ракет, использующих разгонные блоки снова и снова.

«Запуск, приземление, повтор процедуры. Это начинается сегодня», — сказал по этому поводу Эдди Сэйферт, один из тех, кто комментировал запуск в интернете.

Ракета New Glenn названа в честь Джона Гленна — первого американского астронавта, вышедшего на орбиту Земли более 60 лет назад.

Миссия к Марсу

Запуск New Glenn со спутниками НАСА стал первой коммерческой миссией по доставке грузов в космос, которую успешно начала компания Blue Origin.

На борту ракеты находятся два спутника под названием Blue и Gold (то есть «синий» и «золотой»), которые должны достичь Марса в 2027 году и выйти на эллиптические орбиты вокруг планеты.

Как пишет агентство Reuters, после этого они будут в течение 11 месяцев изучать космическую погоду около планеты: их аппаратура станет регистрировать особенности взаимодействия космического ветра (постоянного потока частиц из короны Солнца) с относительно слабым магнитным полем Марса. В том числе ученые надеются с их помощью понять, как это взаимодействие может влиять на истощение марсианской атмосферы.

Джозеф Уэстлейк, специалист НАСА в области гелиофизики, объяснил в стриме, что аппараты Blue и Gold сначала найдут «благоприятное и безопасное место для парковочной орбиты», чтобы сделать «наблюдения о космической погоде у нас на Земле».

А осенью 2026 года, когда Земля и Марс окажутся в подходящем положении друг напротив друга, ракета «оттолкнется» от земного притяжения и начнет путь к Марсу.

Подобный тип запусков может позволить отправлять миссии к Марсу чаще, поскольку для него не требуется ждать нужного «окна» в положении двух планет (оно открывается примерно один раз в два года).

Космическая конкуренция

Как писали корреспонденты Би-би-си, Blue Origin бросает вызов Илону Маску в борьбе за господство в космосе. Обе компании разрабатывают самые мощные на сегодняшний день ракеты-носители. Но Безос в этой гонке оказался в положении догоняющего, и успешный запуск New Glenn для него — большой шаг вперед.

Безос основал компанию Blue Origin 25 лет назад, заявив, что хочет, чтобы «миллионы людей работали и жили в космосе». Маск тоже считает, что человечеству для того, чтобы выжить, необходимо стать «мультипланетарным». Его давняя мечта — колония на Марсе.

В течение многих лет Blue Origin отправляла к границе земной атмосферы небольшую ракету New Shepard. На ней отправлялись пассажиры и полезные грузы, в том числе и сам Безос в 2021 году.

Ракета New Glenn мощнее самого популярного детища SpaceX, Falcon 9.

Она также может нести больше спутников, и Безос хочет использовать ее в рамках своего проекта Kuiper, целью которого является развертывание тысяч низколетящих спутников для широкополосной интернет-связи. Этот проект будет напрямую конкурировать с сервисом Starlink Маска.

Однако Starship — новая ракета компании Маска — превосходит New Glenn по мощности и полезной нагрузке.

Некоторые эксперты утверждают, что успех ракеты New Glenn создаст реальную конкуренцию между двумя компаниями и может снизить стоимость космических операций.

