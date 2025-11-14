закрыть
14 ноября 2025, пятница, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский впервые показал видео пуска ракеты «Длинный Нептун» по территории РФ

  • 14.11.2025, 13:07
  • 1,814
Зеленский впервые показал видео пуска ракеты «Длинный Нептун» по территории РФ

Украина атаковала важные объекты врага.

Кадры пуска украинских дальнобойных ракет («Длинные Нептуны») по территории России в ночь на 14 ноября появились в сети.

Соответствующее видео опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Украинские «Длинные Нептуны». Делаем больше», - говорится в сообщении главы государства.

Напомним, сегодня стало известно, что в ночь на 14 ноября Украина атаковала важные объекты на территории России. Для ударов были применены ракеты «Длинный Нептун».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина