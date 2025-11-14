Зеленский впервые показал видео пуска ракеты «Длинный Нептун» по территории РФ
- 14.11.2025, 13:07
Украина атаковала важные объекты врага.
Кадры пуска украинских дальнобойных ракет («Длинные Нептуны») по территории России в ночь на 14 ноября появились в сети.
Соответствующее видео опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Украинские «Длинные Нептуны». Делаем больше», - говорится в сообщении главы государства.
Напомним, сегодня стало известно, что в ночь на 14 ноября Украина атаковала важные объекты на территории России. Для ударов были применены ракеты «Длинный Нептун».