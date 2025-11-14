Мощный удар по Новороссийску: поражен важнейший нефтяной терминал РФ 3 14.11.2025, 8:36

3,326

Пламя поднялось на десятки метров.

В российском Новороссийске ночью 14 ноября произошли прилеты по территории Транснефти, где расположен экспортный терминал Шесхарис. Очаги возгорания быстро распространились на резервуары, и пламя поднялось на десятки метров. Местные жители сообщили о серии ударов и сильных детонациях, которые были слышны в разных районах города, пишет OBOZ.UA.

Об этом сообщает ряд российских пабликов, которые публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно пожар и густой дым, затягивающий портовую зону. В некоторых постах упоминаются атаки БПЛА и якобы применение украинских ракет «Фламинго», но подтвержденных данных об этом пока нет.

По предварительным данным, загорелся терминал Шесхарис – конечная точка трубопроводов компании Транснефть. Это один из главных узлов, через который Россия отправляет нефть и нефтепродукты в страны, получающие грузы через Черное море.

Люди, которые живут рядом, говорят, что пламя увеличивалось буквально ежеминутно. Может, это выглядело немного преувеличенно в первых эмоциях, но факт пожара подтверждают многочисленные видео.

В городе работают аварийные службы, однако местные пишут, что во время первых минут атаки российская ПВО не справлялась. В небе были видны трассеры, слышны взрывы перехвата, но часть ударов все же достигла цели.

Дым тянется над бухтой, и его трудно не заметить – масштабы пожара значительны. По словам очевидцев, отдельные взрывы раздавались и после начала тушения, возможно из-за воспламенения остатков топлива в емкостях.

Терминал Шесхарис играет для России важную роль в логистике экспорта нефти, поэтому любое его повреждение влияет на работу целой транспортной системы страны-агрессора. Местные каналы сообщают, что время от времени слышны новые хлопки – это вызывает у людей нервное обсуждение в соцсетях.

Удар по позиции ПВО

Кроме того, в Новороссийске зафиксировали попадание, предположительно, ракеты по позиции систем С-300/400, размещенных на территории воинской части 1537-го зенитно-ракетного полка. Об этом пишет паблик осинтеров КиберБорошно, который регулярно отслеживает передвижения российских подразделений и их укрытия.

Аналитики отмечают, что район попадания определен по координатам 44.6639673, 37.7818429. На фото и видео из соцсетей, которые они сравнивали, видны признаки детонаций и следы пожара в этой зоне.

