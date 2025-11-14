Сроки доставки российской нефти в Китай выросли почти вдвое из-за санкций 14.11.2025, 13:49

Речь идет о Северном морском пути.

Власти России уже давно сделали приоритетом развитие Северного морского пути (СМП), который позволяет значительно сократить время доставки грузов между Азией и Европой. Однако для самой России, которая возит в Китай нефть из Арктики и портов Балтийского моря, весь выигрыш во времени в нынешнем году сошел на нет – из-за санкций, под которые попали экспортирующие ее суда.

Транспортировка по СМП, возможности которой растут благодаря быстрому таянию льдов в Арктике, может сократить время груза в пути из Азии в Европу почти вдвое. Но в этом году сроки доставки у российских нефтяных танкеров выросли почти на три недели по сравнению с 2024 годом и превысили семь недель, сообщает Bloomberg по результатам анализа данных о передвижении судов.

Все танкеры, ходящие по СМП из Мурманска и балтийских портов Приморск и Усть-Луга, находятся под санкциями США. Администрация Джо Байдена перед своим уходом 10 января 2025 года внесла в санкционный список около 180 судов, работавших в том числе на арктических маршрутах. В результате срок доставки нефти в Китай из Мурманска вырос с 27 дней в прошлом году до 48 в этом, а с Балтики – с 31 до 50 дней.

Между тем, сроки доставки вокруг Европы через Суэцкий канал почти не изменились: с Балтики танкеры идут в среднем 53 дня вместо 51. Большинство судов на западном маршруте не подпадают под американские санкции.

Везти по нему нефть из Мурманска теперь даже быстрее, чем по СМП: это занимает 42 дня. Правда, это все равно гораздо дольше, чем через Арктику в прошлом году. В 2024 году, кстати, танкеры из Мурманска ходили в Китай только по арктическому маршруту; видимо, по западному их стали отправлять в 2025-м в качестве альтернативы.

После того, как Вашингтон в октябре ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла», под ограничительные меры подпадает порядка 70-80% российского нефтяного экспорта, а также сотни судов, включенных в черные списки США, Евросоюза и Великобритании.

Последние санкции «могут иметь наиболее далеко идущие последствия для мировых рынков нефти» и несут в себе «риск значительного снижения» нефтедобычи в России, заявило в четверг Международное энергетическое агентство.

Одна из причин задержки на маршруте через СМП заключается в том, что большинство подсанкционных танкеров теперь перегружают нефть на другие суда в море, что увеличивает расходы и время на доставку груза, пишет Bloomberg. Делается это для того, чтобы скрыть страну происхождения нефти или смешать ее с другими сортами. Из 18 нефтяных танкеров, прошедших по СМП в этом году, 11 затем перегрузили нефть на другие суда у тихоокеанского побережья России, выключив транспондеры с целью затруднить их отслеживание.

Также танкерам может требоваться больше времени на поиск покупателя, но в итоге они привозят ее в китайские порты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com