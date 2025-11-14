Словацкие школьники сорвали выступление Фицо и развернули украинский флаг

Словацкие школьники сорвали выступление Фицо и развернули украинский флаг2
- 14.11.2025, 17:09
- 1,966
Видеофакт.
Словацкий премьер Роберт Фицо снова оказался в центре скандала после того, как во время встречи со старшеклассниками в Попраде спровоцировал массовый протест учеников, сообщает Dennik.
Раздраженный реакцией учеников, он заявил, что те, кто поддерживает войну, «могут ехать воевать в Украину». Эти слова прозвучали на фоне обсуждения финансовой поддержки Киева со стороны ЕС, когда Фицо выступал против выделения Киеву 140 млрд евро, что сразу вызвало недовольство молодежи.
Когда в зале поднялся шум, Фицо не сдержался и обратился к группе ребят в черных футболках, которые выразили несогласие с позицией премьера. Он попытался остановить шум, но школьники продолжили звенеть ключами – способ выражения несогласия.
На его призыв «звените, звените» старшеклассники ответили еще громче, после чего организованно покинули помещение. Один из учеников демонстративно вынес флаг Украины.
Это уже не первый инцидент. В начале ноября выступление премьера в другой школе Попрада также встретило протест: ученики изобразили сердце в цветах украинского флага, после чего одного из них даже допрашивала полиция. Тогда встречу перенесли, а Фицо пообещал согласовывать будущие лекции с администрацией учебных заведений.