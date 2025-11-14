Словацкие школьники сорвали выступление Фицо и развернули украинский флаг 2 14.11.2025, 17:09

1,966

Видеофакт.

Словацкий премьер Роберт Фицо снова оказался в центре скандала после того, как во время встречи со старшеклассниками в Попраде спровоцировал массовый протест учеников, сообщает Dennik.

Раздраженный реакцией учеников, он заявил, что те, кто поддерживает войну, «могут ехать воевать в Украину». Эти слова прозвучали на фоне обсуждения финансовой поддержки Киева со стороны ЕС, когда Фицо выступал против выделения Киеву 140 млрд евро, что сразу вызвало недовольство молодежи.

Когда в зале поднялся шум, Фицо не сдержался и обратился к группе ребят в черных футболках, которые выразили несогласие с позицией премьера. Он попытался остановить шум, но школьники продолжили звенеть ключами – способ выражения несогласия.

На его призыв «звените, звените» старшеклассники ответили еще громче, после чего организованно покинули помещение. Один из учеников демонстративно вынес флаг Украины.

Это уже не первый инцидент. В начале ноября выступление премьера в другой школе Попрада также встретило протест: ученики изобразили сердце в цветах украинского флага, после чего одного из них даже допрашивала полиция. Тогда встречу перенесли, а Фицо пообещал согласовывать будущие лекции с администрацией учебных заведений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com