14 ноября 2025, пятница, 17:39
Словацкие школьники сорвали выступление Фицо и развернули украинский флаг

  • 14.11.2025, 17:09
Видеофакт.

Видеофакт.

Словацкий премьер Роберт Фицо снова оказался в центре скандала после того, как во время встречи со старшеклассниками в Попраде спровоцировал массовый протест учеников, сообщает Dennik.

Раздраженный реакцией учеников, он заявил, что те, кто поддерживает войну, «могут ехать воевать в Украину». Эти слова прозвучали на фоне обсуждения финансовой поддержки Киева со стороны ЕС, когда Фицо выступал против выделения Киеву 140 млрд евро, что сразу вызвало недовольство молодежи.

Когда в зале поднялся шум, Фицо не сдержался и обратился к группе ребят в черных футболках, которые выразили несогласие с позицией премьера. Он попытался остановить шум, но школьники продолжили звенеть ключами – способ выражения несогласия.

На его призыв «звените, звените» старшеклассники ответили еще громче, после чего организованно покинули помещение. Один из учеников демонстративно вынес флаг Украины.

Это уже не первый инцидент. В начале ноября выступление премьера в другой школе Попрада также встретило протест: ученики изобразили сердце в цветах украинского флага, после чего одного из них даже допрашивала полиция. Тогда встречу перенесли, а Фицо пообещал согласовывать будущие лекции с администрацией учебных заведений.

