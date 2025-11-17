Крупнейший в России завод кремния остановит производство 1 17.11.2025, 12:56

1,786

На фоне падения экспорта и стагнации экономики.

Российские промышленные гиганты продолжают сокращать производство на фоне замедления экономики. В понедельник о решении остановить работу с 1 января 2026 года объявил принадлежащий «Русалу» завод «Кремний» в Шелехове Иркутской области. В пресс-службе компании сообщили «РИА Новости», что причиной стало отсутствие спроса, поскольку импортный кремний обходится значительно дешевле отечественного, а поставки из-за рубежа растут. На мировом рынке российская продукция также не востребована, отметили в «Русале».

Завод является крупнейшим производителем кремния в стране. Предприятие уже уведомило власти Иркутской области о предстоящей приостановке работы. Оно рассчитывает, что чиновники помогут минимизировать «социальные последствия». Еще один завод «Русала» — «Кремний Урал» продолжит работать в неполную мощность, добавили в пресс-службе. Ранее компания сообщала о планах сократить производство кремния в 2025 году на 35% — до 35 тысяч тонн из-за Китая. В 2024 году выпуск составил 53,4 тысячи тонн.

Мощность «Кремния» — 34 тысячи тонн в год, а «Кремний Урал» — 27 тысяч. Эти заводы — единственные производители рафинированного кремния в России. При этом емкость внутреннего рынка составляет около 45 тысяч тонн, то есть при полной загрузке они должны отправлять часть продукции на экспорт.

Ранее уже как минимум десять российских компаний в горнодобывающем, транспортном секторах и машиностроении решили сократить рабочую неделю, чтобы уменьшить затраты на фоне экономических проблем, стагнации внутреннего спроса и падения экспорта.

С 1 декабря на режим неполной занятости перейдут сотрудники крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма». В основном это коснется административного персонала. В компании назвали решение «непростым», но необходимым для поддержания «операционной стабильности».

До конца 2025 года законсервирует цех нержавеющей стали и уволит более 300 работников Ашинский металлургический завод (АМЗ) в Челябинской области.

Похожие решения приняли производитель цемента «Цемрос», производитель алмазов «Алроса», железнодорожная монополия РЖД, Горьковский автозавод (ГАЗ), КАМАЗ, АвтоВАЗ. Также сообщалось о переходе на четырехдневную рабочую неделю Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и завода «Трактор».

Помимо этого, из-за резкого падения спроса закрылся тюменский фанерный завод, принадлежащий одному из ведущих производителей древесины и бумаги в России — компании «Свеза».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com