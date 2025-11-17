закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В детсад Минска пришло сообщение о заложенной взрывчатке

2
  • 17.11.2025, 13:03
  • 1,664
В детсад Минска пришло сообщение о заложенной взрывчатке

Что известно?

В Минске милиция проверяет сообщение о минировании детского сада, поступившее 17 ноября, рассказали в ГУВД Мингориполкома.

«Сегодня днем в ГУО «Детский сад № 7» поступило сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах. Администрацией учебного заведения принято решение об эвакуации учащихся и персонала», — сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности.

В милиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина