В детсад Минска пришло сообщение о заложенной взрывчатке

В детсад Минска пришло сообщение о заложенной взрывчатке2
- 17.11.2025, 13:03
Что известно?
В Минске милиция проверяет сообщение о минировании детского сада, поступившее 17 ноября, рассказали в ГУВД Мингориполкома.
«Сегодня днем в ГУО «Детский сад № 7» поступило сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах. Администрацией учебного заведения принято решение об эвакуации учащихся и персонала», — сообщили в ведомстве.
На месте работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности.
В милиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.