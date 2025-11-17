В детсад Минска пришло сообщение о заложенной взрывчатке 2 17.11.2025, 13:03

1,664

Что известно?

В Минске милиция проверяет сообщение о минировании детского сада, поступившее 17 ноября, рассказали в ГУВД Мингориполкома.

«Сегодня днем в ГУО «Детский сад № 7» поступило сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах. Администрацией учебного заведения принято решение об эвакуации учащихся и персонала», — сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности.

В милиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com