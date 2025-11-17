Франция поставит Украине 100 самолетов Rafale 17.11.2025, 13:42

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Фото: Getty Images

Зеленский и Макрон подписали историческое соглашение.

Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей Rafale. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в комментарии телеканалу LCI.

«Украина только что разместила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии, заявил Владимир Зеленский», — сообщают французские СМИ.

Напомним, Зеленский находится во Франции, где подписал с президентом страны Эмманюэлем Макроном «историческое соглашение». Оно предусматривает передачу Украине истребителей Rafale и системы ПВО SAMP/T, способной уничтожать баллистические ракеты на уровне с американскими Patriot.

Пока детали относительно количества самолетов Rafale, которые получит Украина, и способа их передачи уточняются. В то же время французские военные говорят, что часть истребителей могут выделить из стратегических запасов страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com