Франция поставит Украине 100 самолетов Rafale
- 17.11.2025, 13:42
Зеленский и Макрон подписали историческое соглашение.
Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей Rafale. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в комментарии телеканалу LCI.
«Украина только что разместила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии, заявил Владимир Зеленский», — сообщают французские СМИ.
Напомним, Зеленский находится во Франции, где подписал с президентом страны Эмманюэлем Макроном «историческое соглашение». Оно предусматривает передачу Украине истребителей Rafale и системы ПВО SAMP/T, способной уничтожать баллистические ракеты на уровне с американскими Patriot.
Пока детали относительно количества самолетов Rafale, которые получит Украина, и способа их передачи уточняются. В то же время французские военные говорят, что часть истребителей могут выделить из стратегических запасов страны.