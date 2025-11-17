закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 14:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Франция поставит Украине 100 самолетов Rafale

  • 17.11.2025, 13:42
Франция поставит Украине 100 самолетов Rafale
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Фото: Getty Images

Зеленский и Макрон подписали историческое соглашение.

Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей Rafale. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в комментарии телеканалу LCI.

«Украина только что разместила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своей армии, заявил Владимир Зеленский», — сообщают французские СМИ.

Напомним, Зеленский находится во Франции, где подписал с президентом страны Эмманюэлем Макроном «историческое соглашение». Оно предусматривает передачу Украине истребителей Rafale и системы ПВО SAMP/T, способной уничтожать баллистические ракеты на уровне с американскими Patriot.

Пока детали относительно количества самолетов Rafale, которые получит Украина, и способа их передачи уточняются. В то же время французские военные говорят, что часть истребителей могут выделить из стратегических запасов страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина