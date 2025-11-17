закрыть
Литва может открыть границу с Беларусью уже в ноябре

  • 17.11.2025, 13:57
Об этом заявил министр иностранных дел Будрис.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва рассматривает возможность открытия двух закрытых пунктов пропуска на границе с Беларусью еще до конца ноября.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва могла бы открыть два закрытых пункта на границе с Беларусью ещё до 30 ноября, пишет LRT.

«Я считаю, что мы должны руководствоваться теми же причинами и параметрами, по которым принимались решения, — в понедельник в Сейме заявил журналистам глава литовской дипломатии. — Думаю, что это стоит рассмотреть».

Так он ответил на вопрос, могут ли пограничные пункты быть открыты раньше, чем сейчас решило правительство.

Кабинет министров закрыл границу с Беларусью с определенными исключениями до 30 ноября.

«Мы смотрим, что происходит в небе и на земле, функционируем мы или нет. Задача никогда не заключалась в том, чтобы достичь чего-то к определенной дате или ставить какие-то особенные цели. Цель — предотвратить гибридные атаки, которые совершаются против нас, чтобы режим изменил свое поведение», — сказал Будрис.

По словам Будриса, ситуация с воздушными шарами находится под контролем.

«Ситуация, как я вижу на сегодняшний день, даже при условиях погоды, благоприятных для проведения против нас гибридных нападений, контролируемая. В том смысле, что наши аэропорты функционируют», — сказал министр.

