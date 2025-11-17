Цены на российскую нефть обвалились 2 17.11.2025, 16:04

До $36 за баррель.

На прошлой неделе цена на российскую нефть марки Urals упала до самого низкого уровня за последние два с половиной года, сообщил Bloomberg. Падение произошло за несколько дней до вступления в силу санкций США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Цена на нефть марки Urals в черноморском порту Новороссийск в четверг упала до 36,61 доллара за баррель, достигнув минимума с марта 2023 года. По данным Argus Media, такая же тенденция наблюдалась и в портах на Балтике. В пятницу цены обеих марок немного выросли, заметило «Агентство».

По данным Argus, скидки на Urals выросли до 23,52 доллара за баррель по отношению к Brent, что стало максимальным показателем с июня 2023 года.

Это говорит о том, что покупатели проявляют осторожность при закупках российской нефти, пишет Bloomberg. США предупредили о риске вторичных санкций против покупателей российского топлива.

По данным Argus, даже на момент поставки российской нефти в Китай и Индию она стоит на несколько долларов дешевле, чем Brent без учета стоимости доставки.

Контекст. Спрос на российскую нефть на международных рынках резко упал после того, как 22 октября администрация президента США Дональда Трампа объявила о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». Таким образом, Белый дом усиливает давление на Владимира Путина, от которого добивается прекращения войны в Украине.

Крайний срок прекращения отношений с «Роснефтью» и «Лукойлом» для бизнеса — 21 ноября. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки в России и ищут альтернативные источники поставок.

Падение цен на нефть создаст сократит поступление налогов в российский бюджет. Доходы от нефти и газа составляют около четверти государственного бюджета страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com