В Белгородской области РФ закрывают детские сады, школы и больницы 1 17.11.2025, 16:19

2,954

В приграничных с Украиной районах.

Во всех приграничных с Украиной населенных пунктах Белгородской области, которые больше всего пострадали от войны, ликвидируют социальные учреждения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе заседания правительства региона. По его словам, закрыты будут все детские сады, школы, больницы и учреждения культуры. Их рабочие коллективы распределят по аналогичным организациям в других населенных пунктах области. Гладков отметил, что решение об этом принималось в течение последних двух лет. При этом он назвал «недоработкой местных властей» такие долгие сроки, поскольку они «вызвали беспокойство» у жителей, пишет The Moscow Times.

«Много вопросов от родителей школьников. Они переживают, что объединение школ принесет дискомфорт и проблемы детям. Это, очевидно, не так. Администрации районов недостаточную работу с родителями провели», — сказал Гладков. Он также заверил, что все работники социальной сферы сохранят работу по специальности с зарплатой «не меньше, чем была». До этого Гладков говорил о возможном переводе на дистанционное обучение всех школьников в городе Шебекино, который находится в 5 км от границы с Украиной. Такое решение глава региона объяснял продолжающимися обстрелами с украинской стороны.

В начале 2025 года уполномоченная по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева сообщила об отселении из приграничья более 14 тыс. человек. Многие населенные пункты, рядом с которыми складывалась сложная оперативная обстановка, расселяли и закрывали на въезд. В частности, в марте Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали границу и пытались закрепиться в районе сел Графовка и Прилесье. Тогда закрывали поселок Красная Яруга и эвакуировали людей из Графовки.

В конце октября ВСУ ударили по плотине Белгородского водохранилища на реке Северский донец. В результате повреждений объекта власти предупреждали об угрозе «подтопления» близлежащих населенных пунктов. Местных жителей, которые находились в районе возможного бедствия, призвали эвакуироваться в Белгород и остановиться в городских пунктах временного размещения (ПВР). Речь шла о селах Безлюдовка, Новая Таволжанка и городе Шебекино.

