закрыть
17 ноября 2025, понедельник, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Белгородской области РФ закрывают детские сады, школы и больницы

1
  • 17.11.2025, 16:19
  • 2,954
В Белгородской области РФ закрывают детские сады, школы и больницы

В приграничных с Украиной районах.

Во всех приграничных с Украиной населенных пунктах Белгородской области, которые больше всего пострадали от войны, ликвидируют социальные учреждения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе заседания правительства региона. По его словам, закрыты будут все детские сады, школы, больницы и учреждения культуры. Их рабочие коллективы распределят по аналогичным организациям в других населенных пунктах области. Гладков отметил, что решение об этом принималось в течение последних двух лет. При этом он назвал «недоработкой местных властей» такие долгие сроки, поскольку они «вызвали беспокойство» у жителей, пишет The Moscow Times.

«Много вопросов от родителей школьников. Они переживают, что объединение школ принесет дискомфорт и проблемы детям. Это, очевидно, не так. Администрации районов недостаточную работу с родителями провели», — сказал Гладков. Он также заверил, что все работники социальной сферы сохранят работу по специальности с зарплатой «не меньше, чем была». До этого Гладков говорил о возможном переводе на дистанционное обучение всех школьников в городе Шебекино, который находится в 5 км от границы с Украиной. Такое решение глава региона объяснял продолжающимися обстрелами с украинской стороны.

В начале 2025 года уполномоченная по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева сообщила об отселении из приграничья более 14 тыс. человек. Многие населенные пункты, рядом с которыми складывалась сложная оперативная обстановка, расселяли и закрывали на въезд. В частности, в марте Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали границу и пытались закрепиться в районе сел Графовка и Прилесье. Тогда закрывали поселок Красная Яруга и эвакуировали людей из Графовки.

В конце октября ВСУ ударили по плотине Белгородского водохранилища на реке Северский донец. В результате повреждений объекта власти предупреждали об угрозе «подтопления» близлежащих населенных пунктов. Местных жителей, которые находились в районе возможного бедствия, призвали эвакуироваться в Белгород и остановиться в городских пунктах временного размещения (ПВР). Речь шла о селах Безлюдовка, Новая Таволжанка и городе Шебекино.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко