Саакашвили: Такой высокий интеллектуальный контингент в тюрьмах Грузии не появлялся с 1937 года Михаил Саакашвили

17.11.2025, 20:50

Экс-президент Грузии заявил, что в тюрьме не хватает только космонавта.

Были времена, когда политики спекулировали кадрами, снятыми в тюрьмах снаружи, а теперь уже другие политики сами сидят в тюрьме и отсюда сообщают правду о реальном положении дел.

Такой высокий интеллектуальный контингент в тюрьмах Грузии не появлялся с 1937 года. Вот почему они протестуют против условий.

Сейчас в тюрьме вместе находятся всемирно известный оперный певец и всемирно известный политик, здесь же писатели и поэты, бизнесмены и будущие президенты, министры и ученые нового поколения. Были и известные врачи.

Я подумал: нам не хватает только космонавтов. Может, передать руководителю тюрьмы просьбу похитить одного космонавта и посадить с нами рядом? Потому что нам здесь скучно.

А если серьезно, сегодня в тюрьмах Грузии вдвое больше заключенных, чем было во времена моего президентства. Все пенитенциарные учреждения были построены за те девять лет вместо катастрофических советских тюрем, и с тех пор их ни ремонтировали, ни модернизировали.

Михаил Саакашвили, Facebook

