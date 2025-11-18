закрыть
Ключевые украинские чиновники советуют Зеленскому уволить Ермака

  • 18.11.2025, 9:31
  • 1,836
Ключевые украинские чиновники советуют Зеленскому уволить Ермака
Андрей Ермак

Среди них — Буданов.

Ключевые представители власти приближенные к президенту Украины Владимиру Зеленскому после резонансного расследования НАБУ «Мидас» советуют ему уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, сообщает «Украинская правда».

В материале говорится, что Зеленский за последнюю неделю провел встречи с ключевыми фигурами из властной команды, чтобы знать решение, которое позволит стабилизировать ситуацию после обнародования расследования о коррупции в энергосекторе.

Часть встреч была засвидетельствована публичными отчетами, как разговоры с премьером Юлией Свириденко, вице-премьером Михаилом Федоровым, руководителем ГУР Кириллом Будановым и тому подобное.

«Как убеждают УП люди, знакомые с ходом разговоров на тех встречах, большинство опрошенных президентом давали разные рекомендации выхода из кризиса, но почти все, не сговариваясь, советовали заменить главу Офиса президента Андрея Ермака», — говорится в материале.

По словам собеседника УП среди топов «Слуги народа», в Раде легче посчитать людей, которые бы не просили отставки Ермака.

«Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится», — заявил один из источников.

В среде «слуг» сформировалась своя «коалиция решительных», которая угрожает даже выходом из фракции, если главу ОП не уволят.

