закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине проходят обыски у совладельца студии «Квартал 95»

3
  • 10.11.2025, 14:16
  • 5,930
В Украине проходят обыски у совладельца студии «Квартал 95»
Тимур Миндич

Тимур Миндич покинул страну.

Детективы Национального антикоррупционного бюро утром 10 ноября проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95», соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыск проходит в Киеве, другие детали пока неизвестны.

В то же время по данным собеседников УП в политических кругах, Миндич покинул территорию Украины. Это произошло ночью 10 ноября — за несколько часов до обыска НАБУ.

Тимур Миндич — украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании студия «Квартал 95».

Летом СМИ писали, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. Тогда сообщалось, что структура, связанная с Миндичем, могла быть фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины относительно возможного завладения государственными средствами.

Также сообщалось, что Миндич может стать фигурантом расследования американского Федерального бюро расследований.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов