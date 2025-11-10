В Украине проходят обыски у совладельца студии «Квартал 95» 3 10.11.2025, 14:16

5,930

Тимур Миндич

Тимур Миндич покинул страну.

Детективы Национального антикоррупционного бюро утром 10 ноября проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95», соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыск проходит в Киеве, другие детали пока неизвестны.

В то же время по данным собеседников УП в политических кругах, Миндич покинул территорию Украины. Это произошло ночью 10 ноября — за несколько часов до обыска НАБУ.

Тимур Миндич — украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании студия «Квартал 95».

Летом СМИ писали, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. Тогда сообщалось, что структура, связанная с Миндичем, могла быть фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины относительно возможного завладения государственными средствами.

Также сообщалось, что Миндич может стать фигурантом расследования американского Федерального бюро расследований.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com