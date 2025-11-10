В Украине проходят обыски у совладельца студии «Квартал 95»3
- 10.11.2025, 14:16
- 5,930
Тимур Миндич покинул страну.
Детективы Национального антикоррупционного бюро утром 10 ноября проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95», соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что обыск проходит в Киеве, другие детали пока неизвестны.
В то же время по данным собеседников УП в политических кругах, Миндич покинул территорию Украины. Это произошло ночью 10 ноября — за несколько часов до обыска НАБУ.
Тимур Миндич — украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании студия «Квартал 95».
Летом СМИ писали, что НАБУ и САП готовят подозрение Миндичу. Тогда сообщалось, что структура, связанная с Миндичем, могла быть фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины относительно возможного завладения государственными средствами.
Также сообщалось, что Миндич может стать фигурантом расследования американского Федерального бюро расследований.