Китай начал готовить полигон для ядерных испытаний 1 18.11.2025, 10:14

1,270

Журналисты назвали главные цели Пекина.

Китай быстро расширяет и модернизирует полигон для ядерных испытаний в западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района (провинция на северо-западе Китая), где в 1964 году он впервые испытал атомную бомбу, пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и анализ экспертов.

Расчет делается не только на то, чтобы догнать США и Россию, но и чтобы обеспечить ядерное сдерживание США при попытке захвата Тайваня.

Военные проложили новые туннели и дороги, пробурили две крупные скважины в пустыне, которые могут стать основой для специальных вертикальных шахт для проведения ядерных взрывов более высокой мощности, построили вспомогательные сооружения и наладили электроснабжение, пишет WaPo. «В целом, это говорит о значительном развитии инфраструктуры в последние пять лет и резком увеличении возможностей по проведению испытаний», — сказал газете Ренни Бэбьярц, вице-президент AllSource Analysis, который регулярно проводит геопространственный анализ этих объектов.

Первые работы начались в 2021 году, а в нынешнем они ведутся непрерывно, показывают данные Бэбьярца. В своей ядерной программе Китай отстает от США и России; именно это может быть причиной подготовки испытательного объекта. «Поскольку Китай провел наименьшее количество ядерных испытаний, у него гораздо меньше эмпирических данных. Возможно, ему нужны дополнительные эксперименты… чтобы больше узнать о ядерном оружии», — говорит Тон Чжао, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Возможная подготовка Китая к ядерным испытаниям происходит на фоне эскалации в отношениях между Россией и США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com