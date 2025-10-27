Трамп ответил на испытание Путиным «Буревестника»
- 27.10.2025, 10:04
Президент США напомнил о подлодке, которая стоит у берегов России.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту своего самолета высказался о завершении в РФ испытаний крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.
Как сказал американский лидер, Москва «не играет в игры» с Вашингтоном. В свою очередь, США также «не играют в игры» с Россией.
«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 000 миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния. И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет», — сказал он
Напомним, во время совещания Владимира Путина с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками войск российскому диктатору доложили, что 21 октября состоялись «успешные испытания» крылатой ракеты «Буревестник».