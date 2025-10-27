«Буревестник» Шредингера Александр Коваленко

27.10.2025, 9:46

2,422

Александр Коваленко

Что не так с новым «супероружием» Путина.

Во время совещания Владимира Путина с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками войск российскому диктатору доложили, что 21 октября состоялись «успешные испытания» крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной двигательной установкой, в ходе которых она будто бы преодолела 14 тыс. км и продержалась в воздухе более 15 часов. И эта тема сразу же заполонила информационное пространство, хотя от «Буревестника» попахивает точно так же, как и от просроченного «Орешника».

Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой стала фигурировать в информационном пространстве после того, как Путин заявил о ее разработке в ходе послания к Федеральному собранию в 2018–2019 годах. Стоит отметить, что тогда он пытался напугать Запад и другими «не имеющими аналогов в мире» средствами сдерживания.

Важным аспектом является то, что практически все, что было озвучено Путиным в ходе того послания, так и осталось на бумаге либо работает неполноценно. А потому для понимания, насколько все эти средства оказались несбыточной мечтой тирана, вспомним несколько из них.

Баллистическая ракета «Сармат»

«Сармат» — это очень сырая и проблемная межконтинентальная баллистическая ракета, которую до сих пор не довели до ума, хотя приняли на вооружение и даже объявили в 2022 году о серийном производстве.

Если проследить хронологию событий, то первые бросковые испытания МБР «Сармат», которые планировались на 2016 год, были проведены лишь в 2018-м из-за выявленных дефектов ракеты. Возобновились испытания только после продолжительной паузы — аж в 2020 году, что было обусловлено длительным периодом исправления выявленных проблем.

А в сентябре 2024 года принятая на вооружение ракета, и вроде как запущенная в серийное производство, взорвалась в пусковой шахте, полностью уничтожив пусковую площадку.

«Сармат» как был, так и остается самой нестабильной и ненадежной ракетой на вооружении российской армии.

Гиперзвуковой боевой блок «Авангард»

Этот блок создавался как раз под ракету «Сармат» и должен был устанавливаться в качестве ее боевой части. Но ввиду того, что сам блок удалось довести до ума намного раньше, чем тупиковую межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения, его стали устанавливать на старые советские МБР УР-100Н УТТХ, не выпускаемые с 1985 года.

Согласно плану поставок «Авангардов», с 2019 по 2027 год в войска должно быть передано 12 единиц — что сложно назвать крупносерийным производством. А установка их на старую советскую МБР минимум сорокалетней давности вместо ультрасовременного «Сармата» — показатель «высокотехнологического рывка» российских ракетных войск стратегического назначения.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

Очередное диво-дивное, о котором было объявлено, много сказано, которым прочерчено не одну и не десять, а сотни красных линий, и которое уже давно должно было потопить Британию и восточное побережье США, но которое так никто и не видел. Хотя, на самом деле, столь разрушительное и секретное оружие действительно никто не должен был видеть. Или подвох кроется в чем-то другом?

Совершенно верно — в другом. В отсутствии технологических возможностей не столько реализовать проект в металле, сколько интегрировать это средство в существующие подводные комплексы.

Например, в 2019 году случилась катастрофа на уникальной подводной лодке АС-12 «Лошарик», которая, по одной из версий, отрабатывала взаимодействие с различными системами оружия, имитируя пока еще не существующее оружие «судного дня» — проект «Посейдон» с его носителями АПЛ БС-136 «Оренбург» или БС-64 «Подмосковье». Все это завершилось аварией, потерей АС-12 и гибелью экипажа.

Продолжать про провальные и дефективные проекты «супероружия» Путина можно еще долго, но давайте сосредоточимся именно на виновнике очередной информационной лихорадки — «Буревестнике».

«Буревестник»

Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой (согласно той информации, которая активно публикуется сейчас в СМИ) имеет индекс 9М730, обладает скоростью 850–1130 км/ч, способностью летать на сверхнизкой высоте — 25 метров над поверхностью земли, а за счет ядерной турбореактивной установки обладает возможностью месяца непрерывного полета и имеет модификацию с ядерной боевой частью.

Звучит все это крайне восхитительно и завораживающе, но возникает вопрос — зачем?

«Буревестник» — это настолько же парадоксальное, насколько сюрреалистическое изделие, по сути своей не имеющее абсолютно никакого смысла, особенно в современных реалиях войн и конфликтов. Но давайте по порядку.

Во-первых, смущает индекс 9М730 — это индекс семейства баллистических ракет, например, 9М723 ОТРК «Искандер-М», 9М727/8 ОТРК «Искандер-К» и так далее. Крылатой ракете такой индекс никак не могли дать. По своим свойствам она ближе к крылатым ракетам авиационного базирования семейства Х-55/555 и Х-101, но никак не к баллистическим из родословной Р-500.

То есть уже тут — ярчайшая и грубейшая нестыковка.

Во-вторых, зачем вообще крылатой ракете ядерная силовая установка, которая позволит ей летать на протяжении месяца? Принципиальная разница с той же Х-55/555 и Х-101 только во времени полета и незначительном отличии в скорости с возможностью выхода на сверхзвук, а в остальном? Логически, ракету запускают для нанесения удара по объекту, например, за две или три тысячи километров, и она этот удар либо наносит, либо нет — с учетом преодоления этого расстояния на своей скорости и вероятности прорыва эшелонированной ПВО противника.

Что получается с «Буревестником» — его запускают, и он может летать по миру день, два, неделю, две недели, чего-то выжидая? При этом оставляемый за ним инверсионный след будет светиться как новогодняя гирлянда, ведь его нагреватели-тены разогреваются до нескольких тысяч градусов. Возникает вопрос: а что мешает любому сверхзвуковому истребителю перехватить эту «приблуду»?

Но дальше еще интереснее.

В-третьих, «Буревестник», по задумке его авторов, должен преодолевать десятки и даже сотни тысяч километров, летая по миру. Но вот вопрос: как он будет ориентироваться в пространстве? Какой принцип навигации будет использовать эта ракета, если спутниковая армада России, мягко говоря, не способна обеспечить даже саму РФ необходимым уровнем навигации?

Разумеется, такие данные России могут предоставлять спутники одной из стран-союзниц (и мы прекрасно понимаем, что речь идет не об Иране или КНДР, а, скорее всего, о Китае), но тогда это прямое втягивание Пекина в гипотетическое противостояние с той страной, против которой будет применен «Буревестник».

Ну и в-четвертых, «Буревестник», как и «Сармат», — сырая и ненадежная ракета, о чем говорит периодичность ее аварий. А суммарно провальные испытания достигли пяти. Поэтому «Буревестник» может быть не менее опасен для самой России и россиян, чем для гипотетического противника.

Вывод

«Буревестник» — это ракета Шредингера. Она вроде как есть, но в то же время ее нет. Характеристики этой ракеты вызывают вопрос — зачем это нужно, в чем смысл, задумка? При этом она мало чем отличается по функциональности от уже существующих Х-101/555/55.

Создается впечатление, что Путину срочно нужно было достать из пыльного ящика забвения очередное «супероружие» и напугать им после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» весь коллективный Запад. Вот только если разобрать это оружие на винтики, то мы не увидим в этой приблуде ничего настолько «ошеломляющего», чтобы «ошеломиться».

Александр Коваленко, «Обозреватель»

