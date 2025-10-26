Путин заявил об испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

Путин заявил об испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерной установкой4
- 26.10.2025, 12:50
- 1,774
Полет якобы был «многочасовым».
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Как говорится в публикации, Путин приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими.
Диктатор заявил, что на этой неделе российские оккупационные войска провели тренировку стратегических наступательных сил.
Во время него, как утверждает Путин, они «выполнили учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил» и провели испытания «перспективных образцов вооружений».
Герасимов сказал, что в ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева», а также двух крылатых ракет Х-102.
Кроме того, он доложил об испытании 21 октября крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.
Глава Генштаба ВС РФ утверждает, что отличие этого испытания якобы заключалось в том, что полет был многочасовым. По его словам, ракета якобы преодолела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.
«Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью в отношении высокозащищенных объектов на любом расстоянии», — утверждает Герасимов.
Путин, в свою очередь, сказал, что Буревестник — это якобы «уникальное изделие, которого в мире никто не имеет».
«Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах», — сказал диктатор.