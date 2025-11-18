Ученые: Шимпанзе могут пересматривать свои «убеждения» 2 18.11.2025, 10:22

Кажется, некоторые обезьяны похожи на людей сильнее, чем предполагалось ранее.

Приматологи из США и Нидерландов выяснили, что шимпанзе порой демонстрируют настоящую «гибкость мышления»: начинают вести себя по-новому, убедившись, что их прошлые «убеждения» неверны, пишет «Нож».

Команда ученых провела эксперимент с участием шимпанзе из заповедника на острове Нгамба в Уганде. Исследователи хотели понять, способны ли эти животные корректировать свое поведение, расширив представления о чем-либо. По словам авторов работы, этот навык — ключевой компонент рационального мышления.

Исследователи взяли две коробки и положили в одну из них угощение. Далее они подсказали особям, где спрятана награда. На следующем этапе эксперимента шимпанзе дали убедиться, что еда переместилась в противоположную коробку.

В результате большинство обезьян изменили свой выбор, получив новую информацию. Действительно ли животные «рассуждали», а не выбирали нужную коробку импульсивно? Чтобы избавиться от искажений, ученые использовали методы компьютерного моделирования. Благодаря последним они убедились, что решения шимпанзе не были продиктованы эффектом новизны или случайным стечением обстоятельств.

Приматологи уверены, что результаты их исследования могут повлиять на представления ученых из разных областей науки.

«Это исследование может помочь нам по-новому взглянуть на то, как мы подходим к раннему обучению или как мы моделируем систему мышления в системах искусственного интеллекта», — заключила Эмили Сэнфорд, соавтор исследования из Калифорнийского университета в Беркли.

