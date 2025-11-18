закрыть
18 ноября 2025, вторник, 12:55
Foreign Affairs: БРИКС утопает во внутренних разборках

  • 18.11.2025, 12:23
Foreign Affairs: БРИКС утопает во внутренних разборках
Фото: Getty Images

Расширение организации лишь усилило внутреннюю разобщенность.

Несмотря на беспрецедентное давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которое могло бы стать объединяющим фактором, БРИКС по-прежнему демонстрирует глубокую внутреннюю разобщенность. Возвращение США к жесткому одностороннему курсу подтолкнуло страны группы к поиску альтернатив западным институтам, однако воспользоваться возможностью коллективного усиления объединение не способно, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Главная причина — резко различающиеся интересы и уровень конфронтации с Вашингтоном. Китай и Россия стремятся использовать блок как опору в противостоянии США, тогда как Бразилия, Индия и Южная Африка предпочитают сохранять стратегическую автономию. Это делает невозможным согласование единого внешнеполитического курса.

Расширение блока лишь усугубило ситуацию. Новые участники — Египет, Эфиопия, Иран, Индонезия и ОАЭ — принесли дополнительные противоречия. На встрече министров иностранных дел в Рио-де-Жанейро страны впервые не смогли принять совместное заявление из-за разногласий по дедолларизации, реформе Совбеза ООН и роли Китая. Даже реакция на американские удары по иранским объектам оказалась предельно размытой: БРИКС не упомянул ни США, ни Израиль, продемонстрировав неспособность говорить единым голосом.

Экономические трения также нарастают. Субсидируемый китайский экспорт подрывает местные отрасли в Бразилии и ЮАР, что заставляет их рассматривать протекционистские меры — еще один удар по внутригрупповой координации.

Несмотря на растущий интерес к блоку со стороны других стран, БРИКС остается слишком разнородным и несогласованным, чтобы стать реальной альтернативой западным институтам. Объединение продолжает расширяться и делать громкие заявления, но упускает исторический шанс укрепить свое влияние.

