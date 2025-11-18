В ЕС ускорят переброску войск с запада на восток до 3-5 дней 18.11.2025, 20:18

Германия занимает центральное место в проекте Евросоюза по повышению военной мобильности.

Готовясь к потенциальному нападению России на страны восточного фланга НАТО, в Евросоюзе работают над тем, чтобы существенно сократить время на перемещение туда войск из Западной Европы, где расположены основные контингенты и порты. Официальные лица ЕС разработали соответствующие предложения, которые представят 19 ноября, пишет во вторник, 18 ноября, пишет «Немецкая волна».

По данным издания, если сейчас время на подобную переброску войск, военной техники и боеприпасов оценивается в 45 суток, то, согласно подготовленному предложению по военной мобильности, оно должно быть уменьшено до пяти или даже трех дней.

«Военная мобильность является важнейшим компонентом эффективной безопасности и обороны, а правильная инфраструктура помогает союзникам гарантировать, что мы сможем доставить нужные силы в нужное место в нужное время», - цитирует Financial Times представителя НАТО.

Точные цифры войск и маршруты их передвижения засекречены, но дипломаты из стран альянса в целом поддерживают оценки аналитиков, согласно которым из США, Канады и Великобритании в континентальную Европу будет переброшено около 200 тысяч военнослужащих, порядка 1500 танков и более 2500 единиц другой бронетехники.

Германия - в центре плана

В рамках проекта государства ЕС отобрали около 2800 важных объектов транспортной инфраструктуры, остро нуждающихся в модернизации. Позднее чиновники в Брюсселе урезали этот список до 500 приоритетных проектов. В частности, значительные работы необходимо провести на сети автомобильных дорог, особенно в Германии, которой в связи с ее географическим положением, а также тем, что в ней дислоцированы 37 000 американских военнослужащих, отводится центральное место в плане повышения военной мобильности.

Запущенный еще в 2017 году проект «Военная мобильность» (Military Mobility), который также неофициально называют «военным Шенгеном», призван стандартизировать разрозненные правила, регулирующие перемещение армий европейских стран. В результате этого должна быть обеспечена быстрая переброска войск по всей территории ЕС - будь то по автомобильным или железным дорогам, по морю или по воздуху - без задержек на границах государств - членов союза.

