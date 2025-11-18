Ученые: В Местной пустоте находится «невозможная» галактика 1 18.11.2025, 22:11

Она не должна создавать звезды, но делает это.

На расстоянии примерно 12 миллионов световых лет от нас в участке космоса, известном как Местная пустота, находится «невозможная» галактика под названием NGC 6789.

Несмотря на то, что рядом с ней не существует других галактик или иных источников газа, необходимого для создания звезд, NGC 6789 уже 600 миллионов лет продолжает формировать звезды.

Новые наблюдения за необычной галактикой только усилили загадку того, каким образом происходит процесс звездообразования там, где он происходить не должен, как показывает исследование, пишет New Scientist.

Галактика NGC 6789 находится в участке космоса под названием Местная пустота или Местный войд. Это регионы Вселенной, где плотность матери намного ниже, чем в других местах. Также в этих пустотах находится либо очень мало галактик, либо их там вообще нет.

Астроном уже давно известно, что в течение сотен миллионов лет в галактике NGC 6789 образуются новые звезды. Но эта галактика известна тем, что рядом с ней нет других галактик. Это одна из самых изолированных галактик среди всех известных. По сути, она находится в практически пустом пространстве.

Из-за этого процесс образования звезд в NGC 6789 представляет собой большую загадку. Для формирования звезд галактикам нужен газ, а в Местном войде его очень мало.

По расчетам астрономов, галактика NGC 6789 существует как минимум 1 миллиард лет. Это значит, что весь свой газа, необходимый для формирования новых звезд, галактика должна была давно исчерпать. А других источников большого количества газа рядом нет.

И все же астрономы выяснили, что за последние 600 миллионов лет в галактике NGC 6789 появилось примерно 100 миллионов новых звезд, масса которых превышает массу Солнца. А это, согласно расчетам, составляет примерно 4% от общей массы галактики.

Авторы исследования с помощью новых, самых подробных изображений галактики NGC 6789, попытались раскрыть ее загадку. Они искали свидетельства процессов, которые могли бы доставить в галактику дополнительный газ.

Например, таким процессом могло быть взаимодействие с другой галактикой или же переход газа из какого-то газового резервуара поблизости. Если бы произошло взаимодействие NGC 6789 с другой галактикой, в результате чего был бы получен новый газ, или же с потоком газа из близлежащего резервуара, то это бы изменило форму NGC 6789.

Но на новых изображениях астрономы этого не увидели. Форма галактики не изменилась, нет признаков деформации ее галактического диска или же свидетельств столкновения с другой галактикой.

Астрономы считают, что, возможно, со времен формирования галактики NGC 6789 неожиданным образом сохранился какой-то газ, который подпитывает звездообразование. Или же рядом с галактикой находится резервуар с очень разреженным газом, газовый поток из которого никак не повлиял на форму галактики. Но ни одно объяснение пока не подтверждено. Поэтому тайна галактики NGC 6789 пока остается нераскрытой.

