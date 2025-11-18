закрыть
19 ноября 2025, среда, 0:59
Аналитики назвали одну из целей ATACMS во время удара ВСУ по РФ

  • 18.11.2025, 23:34
  • 3,604
Аналитики назвали одну из целей ATACMS во время удара ВСУ по РФ

ATACMS при Трампе еще не применяли для ударов по России.

Американскими ракетами ATACMS Вооруженные силы Украины били 18 ноября по разным целям на территории страны-агрессора России, считает OSINT-канал «КіберБорошно».

«Целей было несколько, как вы уже поняли, одна из них – полигон. Это куда летело. Куда попали – есть разные версии, но увидим по снимкам, если облака «позволят». То, что какое-то количество ракет сбили, – тоже правда», – говорится в посте.

Как заметил «Гордон», перед этим «КіберБорошно» писало, что один из объектов, куда били украинские ракетчики, – расположенный в Воронежской области РФ военный полигон Погоново, на котором было скопление личного состава российских оккупантов.

«Именно с этого места началось первое масштабное концентрирование войск, которое впоследствии переросло во вторжение 24 февраля 2022 года», – подчеркнули OSINT-аналитики.

По данным «КіберБорошна», сегодняшнее событие – «первый удар при президенте США Дональде Трампе американским оружием вглубь РФ».

Сегодня российское издание Astra писало со ссылкой на местных жителей, что над Воронежем работала российская противовоздушная оборона.

