Аналитики назвали одну из целей ATACMS во время удара ВСУ по РФ
- 18.11.2025, 23:34
ATACMS при Трампе еще не применяли для ударов по России.
Американскими ракетами ATACMS Вооруженные силы Украины били 18 ноября по разным целям на территории страны-агрессора России, считает OSINT-канал «КіберБорошно».
«Целей было несколько, как вы уже поняли, одна из них – полигон. Это куда летело. Куда попали – есть разные версии, но увидим по снимкам, если облака «позволят». То, что какое-то количество ракет сбили, – тоже правда», – говорится в посте.
Как заметил «Гордон», перед этим «КіберБорошно» писало, что один из объектов, куда били украинские ракетчики, – расположенный в Воронежской области РФ военный полигон Погоново, на котором было скопление личного состава российских оккупантов.
«Именно с этого места началось первое масштабное концентрирование войск, которое впоследствии переросло во вторжение 24 февраля 2022 года», – подчеркнули OSINT-аналитики.
По данным «КіберБорошна», сегодняшнее событие – «первый удар при президенте США Дональде Трампе американским оружием вглубь РФ».
Сегодня российское издание Astra писало со ссылкой на местных жителей, что над Воронежем работала российская противовоздушная оборона.