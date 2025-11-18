Аналитики назвали одну из целей ATACMS во время удара ВСУ по РФ 18.11.2025, 23:34

ATACMS при Трампе еще не применяли для ударов по России.

Американскими ракетами ATACMS Вооруженные силы Украины били 18 ноября по разным целям на территории страны-агрессора России, считает OSINT-канал «КіберБорошно».

«Целей было несколько, как вы уже поняли, одна из них – полигон. Это куда летело. Куда попали – есть разные версии, но увидим по снимкам, если облака «позволят». То, что какое-то количество ракет сбили, – тоже правда», – говорится в посте.

Как заметил «Гордон», перед этим «КіберБорошно» писало, что один из объектов, куда били украинские ракетчики, – расположенный в Воронежской области РФ военный полигон Погоново, на котором было скопление личного состава российских оккупантов.

«Именно с этого места началось первое масштабное концентрирование войск, которое впоследствии переросло во вторжение 24 февраля 2022 года», – подчеркнули OSINT-аналитики.

По данным «КіберБорошна», сегодняшнее событие – «первый удар при президенте США Дональде Трампе американским оружием вглубь РФ».

Сегодня российское издание Astra писало со ссылкой на местных жителей, что над Воронежем работала российская противовоздушная оборона.

