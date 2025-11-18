закрыть
19 ноября 2025, среда
Украина ударила ракетами ATACMS по военным объектам на территории РФ

5
  • 18.11.2025, 19:50
  • 17,232
Украина ударила ракетами ATACMS по военным объектам на территории РФ

Военное командование Украины подчеркнуло, что такая атака - знаковое событие.

Украина использовала дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по военным объектам на территории России, сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.

- Вооруженные Силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России, - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

Какие именно объекты атаковали украинские защитники - пока неизвестно.

Военное командование Украины подчеркнуло, что такая атака - знаковое событие, которое подчеркивает преданность страны своей суверенности.

В Генштабе ВСУ добавили, что украинцы остаются стойкими и демонстрируют решительностью несмотря на постоянные вызовы российских наступлений.

- Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться, - отметили военные.

