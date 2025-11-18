Украина ударила ракетами ATACMS по военным объектам на территории РФ 5 18.11.2025, 19:50

17,232

Военное командование Украины подчеркнуло, что такая атака - знаковое событие.

Украина использовала дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по военным объектам на территории России, сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.

- Вооруженные Силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России, - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

Какие именно объекты атаковали украинские защитники - пока неизвестно.

Военное командование Украины подчеркнуло, что такая атака - знаковое событие, которое подчеркивает преданность страны своей суверенности.

В Генштабе ВСУ добавили, что украинцы остаются стойкими и демонстрируют решительностью несмотря на постоянные вызовы российских наступлений.

- Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться, - отметили военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com