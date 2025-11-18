Украина ударила ракетами ATACMS по военным объектам на территории РФ

Украина ударила ракетами ATACMS по военным объектам на территории РФ5
- 18.11.2025, 19:50
Украина использовала дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по военным объектам на территории России, сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.
- Вооруженные Силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России, - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.
Какие именно объекты атаковали украинские защитники - пока неизвестно.
Военное командование Украины подчеркнуло, что такая атака - знаковое событие, которое подчеркивает преданность страны своей суверенности.
В Генштабе ВСУ добавили, что украинцы остаются стойкими и демонстрируют решительностью несмотря на постоянные вызовы российских наступлений.
- Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться, - отметили военные.