Президент Литвы рассказал, можно ли уже открывать границу с Беларусью 1 19.11.2025, 13:09

4,424

Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Есть одно условие.

Литва может открыть границу с Беларусью до 30 ноября, но только сохранив рычаг давления. Об этом в интервью агентству ELTA заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет LRT.

По мнению президента Литвы, Вильнюс может открыть границу уже сейчас.

— Да. Но с оговоркой: мы должны сохранить рычаг давления. Это значит, что белорусская сторона должна понимать: любые новые действия — и граница снова будет закрыта. Быстро и без лишних дискуссий, — заявил глава Литвы.

Гитанас Науседа также отметил, что причиной того, что в Литве фиксируется меньше воздушных шаров, перевозящих контрабанду, стало то, что Минск предпринял определенные шаги.

— Метеорологические условия были либо вполне подходящими, либо благоприятными для продолжения такой деятельности. Дело в другом. Получаемая нами информация позволяет предполагать, что другая сторона предприняла шаги, чтобы либо полностью пресечь деятельность, либо послать очень ясный сигнал. Это тоже причина снижения инцидентов. Еще один аспект — даже когда воздушные шары поднимаются, их надувают так, чтобы они садились сразу после пересечения границы, иногда прямо на колючую проволоку. Что это означает? Очевидно, лица, занимающиеся незаконной деятельностью, не хотят иметь проблем и стараются приземлять шары там, где они не связаны с авиабезопасностью. Это как бы более «удобный» для них вариант, хоть и незаконный, — сказал Науседа.

Президент Литвы добавил, что Литва закрыла границу «не затем, чтобы эскалировать отношения или повышать напряженность». По его мнению, наоборот — Литва стремится уменьшить напряжение, которого «и так достаточно».

Он подчеркнул, что если ситуация с контрабандными шарами ухудшится, то граница снова будет закрыта.

— Алгоритм очень прост. Беларусь прекрасно знает: если мы увидим эскалацию или новые гибридные действия, открытая граница снова будет закрыта, — отметил глава Литвы.

Науседа также порассуждал на тему не являются ли метеозонды политическим сигналом от Беларуси.

— Прежде всего — это контрабанда. Но там есть и другой пласт. Это государство, контролируемое спецслужбами. Любая такая деятельность либо санкционирована, либо сознательно терпима. И в определенный момент ее активизация стала инструментом давления. Почему? Чтобы показать, что они могут создать нам проблемы тогда, когда им это нужно. Поэтому мы должны продемонстрировать, что это не сработает, — заявил политик.

На вопрос не пора ли полностью закрыть границу с Беларусью, как предлагает часть литовских политиков, президент Литвы ответил, что такое решение затронет большое количество людей.

— Это абсолютно крайняя мера. К ней можно переходить только в случае угрозы высшей категории, например — при непосредственном риске военной провокации или гибридной атаки, связанной с людьми, оружием или крупными диверсиями. С воздушными шарами ситуация была серьезной, но это не та категория. Полное закрытие границы — это решение, затрагивающее тысячи людей, компании, международные договорённости, логистику. Нельзя бросаться такими шагами каждый раз, когда сосед ведет себя непредсказуемо. Нужно действовать разумно, пропорционально угрозе, — сказал он.

Он отметил, что «трезвость» Беларуси меняется от месяца к месяцу.

— Степень «трезвости» меняется от месяца к месяцу. Беларусь — не самостоятельный игрок. Она инструмент в руках России. Вопрос не в Минске, а в Москве. Если там решат, что нужно устроить давление на Литву или Польшу — давление будет. Поэтому нам нельзя расслабляться. Но нужно понимать: мы ведем дело не с капризами Лукашенко, а с геополитическими интересами Кремля. <…> Долгосрочно нужно понимать, что Беларусь остается стратегическим инструментом в руках Москвы. Без серьезных изменений в геополитике ожидать нормального поведения от Минска невозможно. Поэтому наша политика должна быть гибкой, готовой к любым сценариям. Мы строим оборону, систему предупреждения и укрепляем международные связи. Все остальное — иллюзия.

Напомним, правительство Литвы примет решение об открытии границы с Беларусью 19 ноября.

