Литва выдвинула ультиматум Лукашенко

  • 12.11.2025, 10:51
  • 3,430
Литва выдвинула ультиматум Лукашенко

Вильнюс заручился поддержкой Вашингтона.

Власти Литвы заявляют, что граница с Беларусью останется закрытой до тех пор, пока Минск не прекратит «гибридную атаку». При этом министр иностранных дел Кястутис Будрис заручился поддержкой США, пишет «Телеграф».

После визита глав МИД Литвы в США литовское правительство ужесточило риторику в отношении властей Беларуси, выдвинув Минску ультиматум для разблокировки границы, где застряли сотни грузовиков. В то время как премьер-министр Инга Ругинене сообщила о получении «позитивных сигналов», министр иностранных дел Кястутис Будрис исключил возможность переговоров, пока Беларусь не возьмет под контроль контрабандистов и их воздушные шары.

Поводом для кризиса стало решение Литвы закрыть два ключевых пункта пропуска — «Мядининкай» и «Шальчининкай» — до 30 ноября. Власти страны объяснили этот шаг необходимостью противодействия гибридной атаке со стороны Минска, включающей запуск контрабандных воздушных шаров и создание помех воздушному сообщению.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в интервью радио LRT, заявила, что Вильнюс готов открыть границу для возврата заблокированных литовских грузовиков, но обвинила Минск в отсутствии доброй воли. При этом она отметила, что наблюдаются некие позитивные сдвиги.

«Беларусь не проявляет никакой доброй воли в этом вопросе, и это говорит о том, что ситуация довольно напряженная. Мы этим занимаемся, вы видите, что риторика Беларуси меняется… Это говорит о том, что в Литву приходят эти позитивные сигналы, но работы еще предстоит много», — сказала премьер.

Будрис заручился поддержкой Вашингтона

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис высказался в куда более жесткой манере, по сути, озвучив ультиматум Беларуси.

В эфире того же радио LRT он заявил, что власти Минска объявив о готовности к переговорам пытаются внести разногласие в позицию ливтоских властей. Он подчеркнул, что не может быть и речи о переговорах с Минском.

По его словам, границу откроют только после того, как в Литву перестанут летать контрабандные шары. Глава МИД Литвы обвинил власти Беларуси в «готовности к эскалации вплоть до горячей фазы».

По его словам, Литва заручилась поддержкой США в этом вопросе. И после встреч в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио американская сторона «занимается этой темой». Будрис также предупредил, что у Литвы есть «список мер реагирования».

