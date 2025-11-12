Литва выдвинула ультиматум Лукашенко
- 12.11.2025, 10:51
- 3,430
Вильнюс заручился поддержкой Вашингтона.
Власти Литвы заявляют, что граница с Беларусью останется закрытой до тех пор, пока Минск не прекратит «гибридную атаку». При этом министр иностранных дел Кястутис Будрис заручился поддержкой США, пишет «Телеграф».
После визита глав МИД Литвы в США литовское правительство ужесточило риторику в отношении властей Беларуси, выдвинув Минску ультиматум для разблокировки границы, где застряли сотни грузовиков. В то время как премьер-министр Инга Ругинене сообщила о получении «позитивных сигналов», министр иностранных дел Кястутис Будрис исключил возможность переговоров, пока Беларусь не возьмет под контроль контрабандистов и их воздушные шары.
Поводом для кризиса стало решение Литвы закрыть два ключевых пункта пропуска — «Мядининкай» и «Шальчининкай» — до 30 ноября. Власти страны объяснили этот шаг необходимостью противодействия гибридной атаке со стороны Минска, включающей запуск контрабандных воздушных шаров и создание помех воздушному сообщению.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в интервью радио LRT, заявила, что Вильнюс готов открыть границу для возврата заблокированных литовских грузовиков, но обвинила Минск в отсутствии доброй воли. При этом она отметила, что наблюдаются некие позитивные сдвиги.
«Беларусь не проявляет никакой доброй воли в этом вопросе, и это говорит о том, что ситуация довольно напряженная. Мы этим занимаемся, вы видите, что риторика Беларуси меняется… Это говорит о том, что в Литву приходят эти позитивные сигналы, но работы еще предстоит много», — сказала премьер.
Будрис заручился поддержкой Вашингтона
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис высказался в куда более жесткой манере, по сути, озвучив ультиматум Беларуси.
В эфире того же радио LRT он заявил, что власти Минска объявив о готовности к переговорам пытаются внести разногласие в позицию ливтоских властей. Он подчеркнул, что не может быть и речи о переговорах с Минском.
По его словам, границу откроют только после того, как в Литву перестанут летать контрабандные шары. Глава МИД Литвы обвинил власти Беларуси в «готовности к эскалации вплоть до горячей фазы».
По его словам, Литва заручилась поддержкой США в этом вопросе. И после встреч в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио американская сторона «занимается этой темой». Будрис также предупредил, что у Литвы есть «список мер реагирования».