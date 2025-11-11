Литва отвергла предложение Лукашенко о переговорах 1 11.11.2025, 23:38

1,308

Глава МИД Литвы также сообщил, когда Вильнюс откроет границу с Беларусью.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что выступает против переговоров с Беларусью из-за закрытия границы.

Об этом сообщает Reuters.

Начать переговоры с Литвой Лукашенко сегодня, 11 ноября, поручил своему министру иностранных дел.

Будрис подчеркнул, что «Лукашенко не устанавливает правила» в ситуации с закрытием пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

«Я настоятельно рекомендую своему правительству не идти тем путем, который они пытаются нам навязать», - сказал он.

Глава литовского МИД добавил, что Соединенные Штаты «в полной мере» вовлечены в этот процесс.

По словам Будриса, Литва откроет границу с Беларусью, если контрабандисты прекратят нарушать ее воздушное пространство. Кроме того, для открытия пунктов пропуска около 1000 литовских грузовиков, которые остаются на белорусской территории, должны получить разрешение на возвращение.

