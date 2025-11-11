закрыть
11 ноября 2025, вторник, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва отвергла предложение Лукашенко о переговорах

1
  • 11.11.2025, 23:38
  • 1,308
Литва отвергла предложение Лукашенко о переговорах

Глава МИД Литвы также сообщил, когда Вильнюс откроет границу с Беларусью.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что выступает против переговоров с Беларусью из-за закрытия границы.

Об этом сообщает Reuters.

Начать переговоры с Литвой Лукашенко сегодня, 11 ноября, поручил своему министру иностранных дел.

Будрис подчеркнул, что «Лукашенко не устанавливает правила» в ситуации с закрытием пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

«Я настоятельно рекомендую своему правительству не идти тем путем, который они пытаются нам навязать», - сказал он.

Глава литовского МИД добавил, что Соединенные Штаты «в полной мере» вовлечены в этот процесс.

По словам Будриса, Литва откроет границу с Беларусью, если контрабандисты прекратят нарушать ее воздушное пространство. Кроме того, для открытия пунктов пропуска около 1000 литовских грузовиков, которые остаются на белорусской территории, должны получить разрешение на возвращение.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко