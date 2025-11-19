закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На границе Польши и Беларуси пропали очереди

2
  • 19.11.2025, 15:30
  • 4,452
На границе Польши и Беларуси пропали очереди

Легковые могут быстро проехать КПП.

19 ноября в Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) рассказали, что очередь на въезд в Евросоюз сохраняется только для грузовых автомобилей.

Самый загруженный маршрут для фур – на польском погранпереходе Кукурыки (Козловичи) – 690 единиц. Въезд в польский пункт пропуска Бобровники (Берестовица) ждут 13 грузовиков.

А вот очереди легкового транспорта на утро среды на въезд в ЕС не было, уточнили в ведомстве.

Напомним, ночью 17 ноября на белорусско-польской границе возобновили работу два пункта пропуска: «Берестовица» (с польской стороны – «Бобровники») и «Брузги» («Кузница Белостоцкая»).

Через «Кузницу Белостоцкую» смогут проехать только легковушки, через «Бобровники» – легковые машины и автобусы, а также грузовики из стран ЕС, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип