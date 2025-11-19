На границе Польши и Беларуси пропали очереди

На границе Польши и Беларуси пропали очереди2
- 19.11.2025, 15:30
Легковые могут быстро проехать КПП.
19 ноября в Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) рассказали, что очередь на въезд в Евросоюз сохраняется только для грузовых автомобилей.
Самый загруженный маршрут для фур – на польском погранпереходе Кукурыки (Козловичи) – 690 единиц. Въезд в польский пункт пропуска Бобровники (Берестовица) ждут 13 грузовиков.
А вот очереди легкового транспорта на утро среды на въезд в ЕС не было, уточнили в ведомстве.
Напомним, ночью 17 ноября на белорусско-польской границе возобновили работу два пункта пропуска: «Берестовица» (с польской стороны – «Бобровники») и «Брузги» («Кузница Белостоцкая»).
Через «Кузницу Белостоцкую» смогут проехать только легковушки, через «Бобровники» – легковые машины и автобусы, а также грузовики из стран ЕС, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.