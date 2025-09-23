закрыть
23 сентября 2025, вторник, 15:39
Польша открывает границу с Беларусью

  • 23.09.2025, 15:26
Польша открывает границу с Беларусью

(Обновлено) Граница откроется в ночь на 25 сентября.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша открывает границу с Беларусью. Сегодня, 23 сентября, глава МВД выдаст специальное распоряжение.

«Мы приняли решение совместно с министром внутренних дел, который сегодня издаст соответствующее распоряжение о повторном открытии железнодорожных и автомобильных пограничных переходов [с Беларусью], которые были закрыты в связи с учениями «Запад» и ростом угрозы и политической нестабильности у нашей границы», — сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Премьер Польши сообщил, что граница будет открыта в ночь на 25 сентября.

Туск заявил, что Польша готова снова закрыть границу, если угроза со стороны Беларуси будет нарастать.

Отметим, граница Польши с Беларусью была закрыта в ночь на 12 сентября, когда в нашей стране стартовали учения «Запад-2025», что привело к блокаде транзита китайских грузов в Европу.

