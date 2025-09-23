В Бресте застряли 130 китайских поездов 11 23.09.2025, 12:51

6,456

иллюстративное фото

Польша отказывается открывать границу с Беларусью.

Более 130 товарных поездов, которые следовали из Китая в ЕС, застряли в Бресте после того, как Польша закрыла границу с Беларусью. Об этом сообщает китайское агентство Yicai, ссылаясь на отчет компании New Silk Road Intermodal Sichuan.

Как сообщила агентству помощница гендиректора компании Тан Тинтин, грузовые поезда были отправлены после 12 сентября. Некоторые из них уже прибыли в Брест и ожидают таможенного оформления.

При этом многие компании параллельно ищут альтернативные маршруты отправки грузов: они направляют поезда либо через Санкт-Петербург и дальше по морю, либо по южному маршруту через Казахстан, Азербайджан, Грузию или Турцию.

12 сентября Польша остановила транспортное сообщение с Беларусью в ответ на совместные учения Беларуси и России «Запад – 2025». После окончания учений граница так и не была открыта. Кроме остановки пассажирского сообщения прекратилось и движение товарных поездов, которыми Китай поставляет свои товары в Европу. По данным Politico, таким путем в ЕС направляется 3,7% китайского экспорта на сумму в 25 миллиардов евро.

Польша добивается освобождения узников режима Лукашенко и прекращения провокаций с нелегалами на границе.

