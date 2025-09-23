Лукашенко осталось только показывать карты Telegram-канал «Письма к дочери»

23.09.2025, 11:38

С китайцами сейчас было обидно.

Вчера кое-кто водил важного китайского гостя в отдельный кабинет, чтобы показать ему карты, откуда на Китай Польшей готовилось нападение через белорусскую границу. Ну а что ему было делать? Только карты показывать и осталось.

Потому что вся внешнеполитическая стратегия в решении пограничного вопроса состояла в том, чтобы Китай заставил поляков открыть границы.

Белорусское министерство как бы иностранных дел придумало им весь алгоритм действий. Китайский министр должен был строго наругаться на поляков. Поляки – признать свою неправоту, раскаяться и открыть границу.

Министерство как бы иностранных дел отчитаться о проделанной работе. Чтобы кое-кто мог сказать в телевизоре: я же говорил, что они никуда не денутся, все равно откроют границу. И объяснить про свое центральное геополитическое местоположение в самом центре Европы.

Согласись, это был великолепный план. Надежный как швейцарские часы. Что там могло пойти не так? Но что-то пошло не так. После того как китайский министр иностранных дел побывал в Польше, граница почему-то не открылась. Даже странно.

Видимо белорусский телевизор им плохо объяснял про полный коллапс европейско-китайской торговли без белорусской границы. Они просто, наверное, не поняли про разрыв всех мировых торговых связей. Не осознали, что закрытая белорусская граница будет посильнее, чем пошлины Трампа.

И ладно поляки. Что с них взять? Они белорусский телевизор никогда понимать не умели. Если бы умели, так после всего, что им белорусский телевизор рассказывал давно бы уже коллапсировали всей польской экономикой сразу.

Но вот с китайцами сейчас было обидно. К ним же кое-кто с открытой душой и светлой верой в безвозмездные инвестиции. Им же простым русским языком в белорусском телевизоре было сказано:

«Моя Китай друг. Польша обидеть не моя. Польша обидеть китайских друзей. Плохой, плохой Польша. Моя Китай защищать, Китай моя помогать: границу открывать. Моя, Китай петь, смеяться, Польша плакал».

В общем, как поется в старинной китайский народной песне: радость пришла в мой, потому что радуется мой белорусский друг. Или это была индийская народная песня? Кто их разберёт.

Короче, что тут непонятного? Все геополитические расклады раскладены. Бери, пользуйся и делай, шо тебе говорят.

Хотя возможно, все-таки тут виноват языковой барьер. Или может они там у себя в Китае не весь белорусский телевизор смотрели. Ну, всякое же бывает. Народ, конечно, великий, но китайцы же. Что с них взять?

Поэтому кое-кто вчера вот все эти геополитические тезисы объяснял китайскому гостю лично через персонального переводчика. Чтобы уже до китайского гостя дошла вся белорусская стратегия разрешения пограничного вопроса.

Правда, неясно что делать, если китайцы и после персональных объяснений не поняли всех геополитических раскладов. Потому что другой стратегии решения вопроса у кое-кого все равно нету.

Telegram-канал «Письма к дочери»

